刑事告發逾40人！　NewJeans惡評者遭判罰

記者張筱涵／綜合報導

南韓女團NewJeans近年遭受的網路惡意留言與不實指控，已陸續出現司法處分結果。針對持續發表惡意貼文的網友，檢警與法院相繼做出裁罰，引發外界對網路言論責任的關注。

根據法律界6日消息，釜山地檢署於去年10月，針對一名涉嫌侮辱罪的女性網友A某提出簡易起訴，求處罰金韓幣70萬元（約台幣1.5萬元），目前尚待法院正式裁定。A某被指控在社群平台 X（原Twitter） 上，惡意合成NewJeans成員照片並散布不實內容。

同一時間，大邱地方法院西部支院也對另一名男性網友B某下達簡易命令，判處罰金韓幣20萬元（約台幣5000元），B某被認定在網路社群「FM Korea」上，長期針對NewJeans留下惡意留言。

事實上，這波司法行動源於NewJeans粉絲團體 「Team Bunnies」 的積極應對。該團體早在2024年便公開表示，將對涉及名譽毀損、散布假消息及惡意誹謗的行為進行刑事告發。透過粉絲團體以第三人身分提出告發，統計顯示，去年9月至12月期間，共有44名NewJeans惡評網友遭檢方以不拘束身分移送偵辦。

法律界指出，近年由粉絲團體主導的第三方告發案件明顯增加。泰妍法律事務所代表律師 金泰妍 分析，過去藝人權益多由經紀公司負責維護，但近年粉絲也開始主動站上第一線提告。她也補充，侮辱與名譽毀損案件在程序上，與當事人親自提告並無差異，因此量刑結果並不會有所不同。

另一方面，NewJeans近期也因與所屬公司ADOR的專屬合約效力確認訴訟備受關注。法院裁定成員Hyerin、Heyin、Hanni確定回歸團體活動，Minji的去向仍在協商中，而ADOR方面則已向Danielle通知終止專屬合約，後續發展仍有待觀察。

隨著多起惡意留言案件實際遭到司法處分，相關案例也被視為對網路匿名攻擊行為的警示，顯示惡評不再只是「言論自由」問題，而可能面臨實質法律責任。