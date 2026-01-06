《瘋神》班底抱股華邦電「13元到95元」！　爽賺全年旅費曝心法

記者王靖淳／綜合報導

藝人香蕉（王俊傑）曾是節目《瘋神無雙》的班底，昨（5）日他在社群發文分享投資心得，同時也開心宣布自己成功籌措到了「全年度的拍攝旅費。」貼文曝光後，立刻掀起網友熱烈討論。

▲香蕉。（圖／翻攝自Instagram／bnn0705）

香蕉大方透露，這筆旅遊基金全靠他長期持有的「華邦電」股票，當年他以每股13元的低價進場，一路堅定地抱著35張股票不放，直到昨天股價來到95元的高點才選擇部分獲利了結。香蕉興奮地表示，趁著這波漲勢「共出了12張的高點」，光是這部分的獲利，就足以支付未來每個月出國拍攝的所有開銷，讓他忍不住直呼：「剛好能搞定一切旅途。」

面對台股站上3萬點的時刻，香蕉也大方分享自己的投資心法。他始終秉持著一個觀念，那就是「跟著市場走，但生活費要有」，強調不該為了投資而影響基本生活品質。對他而言，投資只是工具，生活才是目的，「能把市場的波動，換成踏實的行動與成長，對我來說，這才是最值得的配置。」

▲香蕉分享投資秘訣。（圖／翻攝自Threads／bnn0705）



除了應付日常所需以及適度調節部分個股獲利外，香蕉選擇將其餘資金隨著市場水位浮動，替未來的日子做儲備。對於手上的持股，他認為面對虧損或套牢時心態要正確，「套住的給它期待，看錯的給它放生。」最後，香蕉強調「持續投資自己是勝過一切的，「不論眼界、高度廣度與深度，行動力與反省能力，都充實會很幫助。」