周蕙驚傳身體亮紅燈！　回歸歌壇曝「全身長紅疹」慘況

▲ 周蕙首發同名單曲〈走〉。（圖／群石國際提供）



記者翁子涵／台北報導

「美聲天后」周蕙暌違多年正式宣告回歸歌壇，首發同名單曲〈走〉，一改過往悲情抒情歌路線，以 Disco 復古舞曲風格現身，踩著自信步伐，唱出不等待、不回頭的大女主宣言。過去一年，周蕙的生活不是在出差商演、巡演，就是在製作專輯，壓力大到身體出狀況，體檢報告更出現不少紅字，不過終於能帶著已在去年12月31日正式發行的全新專輯全新風格《Where X 走》和大家見面，內心仍是無比激動。

▲▼ 周蕙（左）與製作人冰球樂團主唱王（右）合作。（圖／群石國際提供）



談及身體狀況，周蕙要大家放心，她透露2025 年下半年正處專輯收歌與前期製作的關鍵階段，長時間高度投入工作，讓身體長期處於緊繃狀態，加上壓力累積，免疫系統受到影響，過敏反應引發濕疹大爆發，全身出現紅疹與搔癢狀況，連手掌心也未能倖免，發作時相當不適。

為了密切掌握身體狀況，那段期間周蕙幾乎每2個月就抽血檢查一次，持續追蹤相關指數。隨著專輯製作告一段落，並於2025年底數位專輯正式上架，心理與身體的狀態也逐漸放鬆，目前各項指數已慢慢回到正常範圍。現階段周蕙採取中西醫並行的方式調養身體，整體狀況正穩定恢復中。至於醫師再三叮囑的「早睡早起」，周蕙則笑說：「這件事，可能還需要再向蔡依林多多看齊。」

周蕙這一回仍親自擔任專輯監製，專輯概念圍繞「走」的核心精神，周蕙直言：「沒時間浪費，向前走就對了！」周蕙還邀請 icyball 冰球樂團主唱王合作，最終將包含首發單曲〈走〉在內的四首歌曲交由昭權製作，量身打造嶄新的大女主音樂語言。周蕙笑稱，這次為了音樂「I 人轉 E」，本身就是一次重要的「出走」。

