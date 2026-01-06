謝謝Mei神！A-Lin跨年後感性「心還在台東」　網友再唱：那魯7-11

記者張筱涵／綜合報導

歌手A-Lin於4日在社群平台發文，分享與天后張惠妹（阿妹）的合照，感性回顧日前登場的2026 台東跨年晚會《東！帶我走》，並直言：「只有 Mei 姐的號召力，才能讓跨年這麼精彩！」貼文一出，立刻引發粉絲熱烈回應與轉傳。

▲A-lin分享和阿妹的合照。（圖／翻攝自Instagram／lulin168）



A-Lin曬合照感謝阿妹 盛讚號召力：心還在台東



A-Lin 在貼文中也向主辦單位表達感謝，寫下「謝謝 Mei 神，謝謝台東縣政府，謝謝大器的縣長」，並加上「#心還在台東」的標籤，字裡行間滿是對這場跨年演出的感動，她與阿妹不只合體更在當天晚上合唱〈連名帶姓〉，也被不少網友封為「夢幻同框」。

▲A-lin當晚和阿妹合唱〈連名帶姓〉。（圖／翻攝自Instagram／lulin168）



2026 台東跨年晚會卡司陣容堅強，邀請玖壹壹、葛西瓦、李英宏、葛仲珊、張惠春、戴愛玲、桑布伊、持修、范曉萱 &100%等多組歌手接力演出，大軸由阿妹登場掀起最高潮，現場觀眾合唱聲不斷，線上直播觀看人數更突破 25 萬人，氣氛熱烈。

A-Lin的貼文也釣出不少藝人與官方帳號互動，玖壹壹成員春風在留言區幽默問道：「姐還要喝嗎」，展現好交情；台東縣長饒慶鈴則笑稱：「國際地標現在已成為約會勝地，謝謝阿玲和我們一起跨年，愛台東。」讓整篇貼文更添溫馨氛圍。

不少網友留言表示「台東跨年真的太強」、「雙 A 天后同台太感動」、「這個合體可以回味一整年」，也有人敲碗期待未來能再看到兩人合作演出。A-Lin 一篇貼文，不僅再次掀起跨年回憶，也成功延燒台東跨年的高討論度，有趣的是還有許多人表示「那魯two、那魯three...那魯Seven Eleven我的腦袋已經唱好幾天了」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

