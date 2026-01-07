《怪奇物語》大反派「威可那」私下超暖　送1本神祕禮物讓小演員淚崩

▲傑米坎貝爾鮑爾在《怪奇物語》中飾演大反派「威可那」。童星連恩阿斯丘畫了一張「威可那」的畫像，讓已經變成「威可那」的鮑爾拿著，一起拍照。（翻攝bowerjamie IG、liammontgomeryaskew IG）



圖文／鏡週刊

Netflix熱門影集《怪奇物語》（Stranger Things）在元旦播出大結局，讓追劇10年的影迷深深感動。飾演大反派「威可那」（Vecna）的英國演員傑米坎貝爾鮑爾（Jamie Campbell Bower）在最後一季中，與孩子們有不少對手戲，他特別準備「小禮物」給小演員們，作為紀念。他在劇中令人聞風喪膽，戲外卻相當暖心，反差舉動引發話題。

反派私下是暖心大哥哥？ 為何挑這本書送給孩子們？

綜合外媒報導，鮑爾特別挑選經典童書《時間的皺摺》（A Wrinkle in Time），送給劇中被他「抓起來」的多名童星，包括傑克康納利（Jake Connelly）、馬克西姆布萊特（Maksim Blatt）、卡莉絲塔克雷格（Calista Craig）、詹盧卡加佐（Gianlucca Gazzo）等人。

鮑爾在每一本書上簽名，更用劇中角色「Mr. Whatsit」的身分，為不同孩子寫下專屬字句。他在其中一本寫著：「親愛的Mary，歡迎回家，讓我們一起改變世界吧。愛你的Henry。」更在另一本書上幽默提醒：「不要走進森林！」與劇情做連結，讓孩子們看了又驚又喜。

▲童星連恩阿斯丘收到鮑爾親筆簽名的童書《時間的皺褶》，上頭還寫有專屬字句。（翻攝liammontgomeryaskew IG）

▲鮑爾以「Mr. Whatsit」身分，在《時間的皺褶》書上簽名，送給一起對戲的童星們。（翻攝calista_craig_ IG）

▲卡莉絲塔克雷格收到鮑爾送的《時間的皺褶》。（翻攝calista_craig_ IG）

童星連恩阿斯丘（Liam Askew）率先在社群平台分享收到的書籍照片，稱這是「最棒的禮物」，更大讚鮑爾在片場很貼心又溫暖。他還親手畫了一張「威可那」的素描，讓鮑爾拿著一起拍照，演員們還在上面簽名留念。同劇演員奧莉芙阿伯克隆比（Olive Abercrombie）在留言中表示「感動到快落淚」，形容鮑爾非常細心又真誠。

《時間的皺摺》跟《怪奇物語》有什麼關係？ 編導全說了

事實上，《時間的皺摺》早被寫入《怪奇物語》最終季劇情中，該書描述孩子們穿越時空、對抗名為「黑暗之物」的邪惡力量，守護所愛之人，與影集中主角群多次進入「顛倒世界」、對抗威可那的設定不謀而合。

▲拍攝現場留下的大合照中，威可那站在孩子們中間，畫面既詭譎又溫馨。（翻攝calista_craig_ IG）

▲連恩阿斯丘畫了一張「威可那」素描，旁邊有演員們的簽名。（翻攝liammontgomeryaskew IG）

《怪奇物語》編導達菲兄弟（Duff Brothers）曾表示，之所以選擇這本書，是因為那是他們童年的重要讀物，也與劇情巧妙呼應。達菲兄弟也透露，早期劇本曾考慮改用《北極特快車》，但該作品較適合年齡更小的讀者，最終才改為《時間的皺摺》，也讓劇情更貼近角色設定。

