陸劇男神變馬夫獻賣身契！跪地喊「我是大小姐的」被封男版魏瓔珞

侯明昊、古力娜扎領銜主演的古裝權謀愛情劇《玉茗茶骨》開播後話題不斷，劇情融合女尊雄競結構與密集反轉節奏，迅速引爆討論。其中，侯明昊飾演的角色因「男版魏瓔珞」式的能屈能伸與反差人設，被觀眾視為全劇最大亮點，他從狀元郎跌落成馬夫，再走入招贅修羅場步步翻盤，高端綠茶加上美強慘設定，既虐又酥。

▲《玉茗茶骨》被陸網形容本劇是性轉版《延禧攻略》。（圖／翻攝自微博）

由《延禧攻略》總製作人于正所推出的另一力作《玉茗茶骨》，以茶道、宅鬥與探案為主軸，融合復仇、家產爭奪與情感拉扯，整體節奏明快，爽感密集。其中最受矚目的亮點，莫過於侯明昊飾演的男主角「陸江來」，他本是前途無量的年輕狀元，卻因追查案件被捲入一樁殺妻舊案，遭人設局陷害，瞬間從官場新星淪為被追殺的對象。

▲《玉茗茶骨》由古力娜扎、侯明昊主演。（圖／翻攝自微博）

就在命懸一線之際，陸江來被茶王之女、榮府繼承人「榮善寶」（古力娜扎飾）所救，但卻因失憶被迫留在榮府，從狀元郎淪為馬夫，踏入暗流湧動的家族權鬥。

▲《玉茗茶骨》由古力娜扎、侯明昊主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版）

陸江來在比武招親、家族博弈時屢遭暗算，卻總能在最狼狽的時刻立功，替榮善寶擋災，每一次受傷都成為後續翻盤的伏筆，也激起榮善寶的保護欲。懂得示弱賣慘、借勢反擊的他甚至主動獻上賣身契，跪地向榮善寶宣示「我不是榮家的，我是大小姐的」，這種奶狗忠犬與腹黑謀士並存的設定，讓角色辨識度大幅提升，不少觀眾更形容他是「男版魏瓔珞」。

侯明昊說「我在看過劇本後馬上就答應演出了，因為劇情實在太出色，我的角色前後反差大，從狀元成了馬夫又變僕人再到女婿候選人之一，恢復記憶後又變回充滿野心的巡案，演起來很痛快有爽感，我印象最深刻的一場戲是陸江來重新找回身分後，在公堂上第一次拍響驚堂木那一瞬間，演出時我自己也渾身起雞皮疙瘩，希望大家多多期待。」

女主角榮善寶則是冷靜清醒的事業型大女主，她不只是名門千金，更是撐起家族與茶業的核心人物，行事果決，把婚姻視為權力與資源配置的一環。榮家公開替她招贅，7位男性角色彼此角力、心機算盡，選婿修羅場也使整體的劇情起伏更加鮮明。

古力娜扎透露她剛開始摸索角色時壓力很大，但于正會不時傳訊息告訴她哪些地方表現得好，不斷鼓勵她，讓她逐漸建立自信。她也坦言因為角色台詞真的非常多，每次看到于正發來的拍攝精彩片段後，她第一個念頭常是「得趕快再背台詞了」。

不僅如此，古力娜扎能把一段長達3頁的台詞，一字不漏地一次完整說出來，讓同劇演員大為讚嘆，侯明昊也作證表示，早上妝髮時常聽到娜扎不停背台詞，趙昭儀更笑稱大家要多「鼓勵娜扎」，畢竟能撐住這種高強度台詞量實屬不易。《玉茗茶骨》正於愛奇藝國際站熱播中。