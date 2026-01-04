李亞萍刷爆卡遭余天抱怨！　氣炸開嗆「臭老頭」：幫你生三個，你什麼東西

記者孟育民／台北報導

73歲的李亞萍近年幾乎足不出戶，日前更透露自己出現失智、失憶等症狀，健康狀況令人擔憂。眼見母親狀態每況愈下，大女兒余筱萍也心疼勸說，希望她多上節目、見見老友。近日，李亞萍終於帶著兒子余祥銓與媳婦柔柔，一同錄製《11點熱吵店》，久違露面仍不改昔日嗆辣作風，在節目上怒嗆老公余天，笑翻全場。

▲李亞萍近期氣色不錯,頻上綜藝節目。



節目中，余祥銓先是代父出氣，抱怨媽媽花錢太兇，爆料某天余天接到信用卡公司來電，通知卡片被刷爆，最後才發現，原來是李亞萍一口氣買了兩件塑身衣，金額高達30多萬元，讓余天相當傻眼，直呼太浪費。

沒想到李亞萍聽完當場火力全開，直接走向攝影機，對著鏡頭隔空嗆聲余天，霸氣喊話：「余天，你覺得我花了30幾萬是怎樣？50年的夫妻可以這樣子嗎？我幫你生三個、顧家養小孩，還幫你管教那個不肖子。余天你什麼東西！臭老頭！」一番犀利的發言，一展以往的真性情，讓全場笑翻。

▲▼李亞萍霸氣嗆余天。