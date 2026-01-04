天王嫂方媛上海狂掃黃金！　手機一刷百萬…員工幫提3大袋戰利品

記者陳芊秀／綜合報導

38歲大陸網紅方媛與60歲「香港天王」郭富城結婚將近8年，兩人育有3個女兒，包括8歲大女兒郭詠希、6歲二女兒郭詠萱，加上去年10月剛生下第三胎女兒郭詠心，升級一家五口。她近日造訪上海金飾店，離開時員工幫提3大袋戰利品，出手闊綽引發外界關注。

▲方媛上海爆買金飾。（圖／翻攝自微博）

根據方媛在社群平台上傳的影片，她當天搭乘豪華7人座車前往上海IFC的首飾店，一身貴氣打扮顯現天王嫂氣場。進入店內後，職員隨即拿出多款金飾供其挑選，方媛迅速看中一條螃蟹腳與鉗子皆鑲嵌鑽石的「小螃蟹頸鍊」，以及同樣鑲鑽的金元寶等多款首飾。挑選期間，方媛表示這些金飾準備送給3位女兒及身邊好友，隨後她還試戴了多款金鑽耳環，以及一條款式粗大的金珠頸鍊，被外界猜測可能是要買給老公郭富城的禮物。

▲方媛分享逛金飾店影片。（圖／翻攝自微博）

掃貨結束後，方媛滿臉笑容地拿出手機行動支付，影片最後，珠寶店員工幫忙提著3大袋戰利品送她離開。這趟豪氣的購物之旅引發網友熱議，有網友笑稱方媛刷老公的信用卡毫不手軟，大讚她購物眼光精明，還有人幫忙估算，如果當天看的金飾買下整套，估計要價人民幣上百萬。

▲方媛手機行動支付。（圖／翻攝自微博）

▲方媛離開時員工幫提3大袋戰利品。（圖／翻攝自微博）