方志友神預言！早問劉品言「要不要跟連晨翔交往」　玩笑話竟成真

記者黃庠棻／台北報導

TVBS 原創劇集《舊金山美容院》本週迎來精采大結局，主角們最後發展引發粉絲期待。連晨翔因為兒時的「英雄券」重拾對生活的熱情；他與劉品言戀情甜蜜爆棚，黏踢踢模樣閃瞎眾人，家人紛紛催婚、生子，甚至連小孩名字都已想好。

▲《舊金山美容院》將播出精彩大結局。（圖／TVBS提供）

▲《舊金山美容院》將播出精彩大結局。（圖／TVBS提供）

另一方面，讓觀眾氣得牙癢癢的鄧家人，章廣辰為掌權臨臨早餐，與父母親的衝突不斷，嗆聲爸爸蔣偉文「手中的棋子只剩下我了！」

▲《舊金山美容院》將播出精彩大結局。（圖／TVBS提供）

▲《舊金山美容院》將播出精彩大結局。（圖／TVBS提供）

導演杜政哲曾指出，這部作品的核心在於「選擇」，主角們透過不同決定，走向各自的人生際遇。劇中，連晨翔與章廣辰曾是並肩作戰的好夥伴，但因立場與抉擇不同，最終站上對立位置，呈現兩人截然不同的命運，也讓觀眾看到「選擇決定人生」的完整意義。

▲《舊金山美容院》將播出精彩大結局。（圖／TVBS提供）

▲《舊金山美容院》將播出精彩大結局。（圖／TVBS提供）

陷入低潮的江之浩（連晨翔飾）在林麗穎（劉品言飾）的陪伴與勇氣重新振作，並完成母親賴秀容（陳孝萱飾）對他身為「大英雄」的期望。江之浩回到「舊金山美容院」收拾爛攤子，也向江、林兩家人正式公開戀情，在眾人見證下迎向嶄新人生。

▲《舊金山美容院》將播出精彩大結局。（圖／TVBS提供）

▲《舊金山美容院》將播出精彩大結局。（圖／TVBS提供）

另一方面，鄧惟宇（章廣辰飾）雖如願接掌臨臨早餐，依舊擺脫不了父親鄧永寬（蔣偉文飾）及母親（涵冷娜飾）對他的控制。野心勃勃的他，選擇與雙親攤牌，而他的決定最終導致自己失去親情、愛情與友情。

▲《舊金山美容院》將播出精彩大結局。（圖／TVBS提供）

▲《舊金山美容院》將播出精彩大結局。（圖／TVBS提供）

此外，首次合作的劉品言與連晨翔因戲結緣，戲裡戲外都踏入人生新階段。方志友在劉品言殺青當天笑問「你們要不要在一起？」更表示「獅子女」與「魔羯男」超速配，日後結婚紅包一定特大包，還預祝兩人「百年好合」，如今回看格外耐人尋味。

▲《舊金山美容院》將播出精彩大結局。（圖／TVBS提供）

▲《舊金山美容院》將播出精彩大結局。（圖／TVBS提供）

隨著劇集即將畫下句點，演員們也表達對角色與作品的不捨。劉品言感性表示，原以為24集會播很久「但還是一瞬間就過去了。」她坦言《舊金山美容院》讓自已重新感受到日常的重量「日常怎麼過、跟誰過，才是不虛度。」

▲《舊金山美容院》將播出精彩大結局。（圖／TVBS提供）

▲《舊金山美容院》將播出精彩大結局。（圖／TVBS提供）

劉品言也感謝觀眾一路陪伴「謝謝大家讓我成為了林麗穎，她會是我生命中很重要的一部分。」章廣辰則很開心能陪伴角色一路成長，感謝觀眾的支持與投入「希望很快能再跟大家見面。」

▲《舊金山美容院》將播出精彩大結局。（圖／TVBS提供）

▲《舊金山美容院》將播出精彩大結局。（圖／TVBS提供）

《舊金山美容院》三個家庭的故事即將完結，本週日晚間8點於TVBS 42頻道、TVBS精采台、CATCHPLAY TV TVBS歡樂台同步播出；晚間10點於愛奇藝國際版APP、Netflix上架，晚間11點中華電信MOD與Hami Video影劇館+同日播出。12/25起，每週一至週五晚間八點準時在中視主頻播出。海外觀眾亦可透過愛奇藝國際版APP同步收看。

▲《舊金山美容院》將播出精彩大結局。（圖／TVBS提供）

▲《舊金山美容院》將播出精彩大結局。（圖／TVBS提供）

舊金山美容院劉品言連晨翔章廣辰方志友楊銘威楊晴檢場陳孝萱

蔡依林也想再加場　大巨蛋有空快call她

