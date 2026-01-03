百萬YTR啾啾鞋宣布當二寶爸　愛女暖舉感動他：非常有姊姊架勢

記者王靖淳／綜合報導

百萬YouTuber啾啾鞋結婚後育有一個寶貝女兒「麻糬」，昨（2）日他在頻道上傳新影片，解釋自己看《甄嬛傳》更新變慢的原因，其實是因為家中迎來了兒子的出生，正式宣布晉升成為二寶爸。消息一出，喜獲一票粉絲留言祝福。

▲啾啾鞋升格二寶爸。（圖／翻攝自YouTube／啾啾鞋）

影片一開始，啾啾鞋開心對著鏡頭宣布：「沒錯我當二寶爸啦！」正式迎來家中新成員。他透露二寶是個名叫「餅餅」的小男生，這也意味著備受粉絲喜愛的大女兒「麻糬」晉升為姊姊。啾啾鞋打趣地表示，姊弟倆的基因實在太強大，兩人剛出生時的五官與神韻簡直同個模子刻出來的，「長超像。」

回顧過去這一年，啾啾鞋坦言為了準備迎接新生命的到來，同時還要維持頻道影片的穩定更新，生活節奏變得緊湊，讓他忍不住大嘆「真的是超忙。」除了分享二寶報到的喜訊，啾啾鞋更對於大女兒的表現感到無比驚訝。他透露這次生產過程中，年紀小小的麻糬竟也一同進產房迎接弟弟的出生，全程展現出的鎮定與懂事，讓他不禁稱讚女兒非常勇敢。

▲啾啾鞋育有一對寶貝兒女。（圖／翻攝自Instagram／chuchushoetw）

啾啾鞋笑說在月子中心期間，大女兒每天都堅持一定要去看餅餅，展現出對弟弟的依戀與喜愛。而當母子倆回家後，麻糬的照顧魂更是大爆發，不但在家時時刻刻關心弟弟的動態，連一家人外出時，也會主動搶著要幫忙推推車，讓啾啾鞋感性地表示，自己深刻感受到麻糬「非常有姊姊的架勢。」

不過，隨著一家四口的新生活正式展開，啾啾鞋也坦承目前還在適應這轉變，現階段仍在努力「調整生活跟工作的節奏」，希望能盡快在忙碌的育兒生活與創作者身分間取得新的平衡。