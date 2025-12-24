五月天阿信摔下台嚇壞粉絲　一返台大咖天后「親燉豬腳麵線」超暖！

記者蔡琛儀／綜合報導

五月天阿信近日和言承旭、吳建豪、周渝民完成4場上海舉辦「F✦FOREVER恆星之城」巡迴演唱會，但22日最終場阿信發生摔落舞台意外，導致手部擦傷，讓粉絲相當擔心，隨後他在社群報平安表示就醫檢查一切正常，隔天返台後，更自拍表示收到好友劉若英的豬腳麵線。

▲五月天阿信返台收到劉若英做的豬腳麵線 。（圖／翻攝Instagram／ashin_ig）

阿信前天發生摔傷意外，劉若英事後在社群發文時忍不住點名阿信，「不管你是不是這個團隊的一份子，請記得：安全、健康、平安，永遠最重要。顧好自己再顧別人，對，特別是你。」並標注阿信的帳號。

阿信隔天回到台北後，在IG限時動態自拍報平安，更感謝劉若英做的豬腳麵線，「一回到台北，第一時間就給我一大鍋自己做的清燉友情的豬腳麵線。」事實上豬腳麵線除了能補身體，一直以來還有去霉運的象徵，似乎代表劉若英想藉此幫好友掃除壞東西。

▲阿信和劉若英交情頗佳。（圖／相信音樂提供）

五月天本週六（27日）起將在台中洲際棒球場舉辦「#5525 LIVE TOUR 五月天 [回到那一天] 25 週年巡迴演唱會 台中站•新年快樂版」，阿信雖然摔落舞台，但透過自拍照可見他看來精神相當不錯，而他事後也頻頻報平安：「我的腦袋沒摔壞，你的時代也完好。」甚至還能開玩笑回覆粉絲：「跌倒了還被大家知道50歲，這不是雙重傷害嗎？」還不忘大讚在他跌倒時朝他飛奔而去的吳建豪：「太暖了，太帥了，光晞不能捐，但不能不追蹤吧！」說說笑笑也讓歌迷終於感到安心。