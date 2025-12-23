樂天芷軒PO文認「我已經失業」　被爆不續約做1暖舉吐心聲

記者王靖淳／綜合報導

樂天桃猿專屬啦啦隊「Rakuten Girls」今（23）日傳出成員變動，據悉，陳伊、丘薆與芷軒等3人不在新球季的續約名單中，似乎將正式告別球場應援舞台，消息曝光後，立刻掀起熱烈討論。為此，芷軒發聲證實了！

▲芷軒。（圖／翻攝自Instagram／zhixuan0803）

芷軒透過社群發布一支短片，表示決定將個人人形看板拿出來拍賣。她感性地表示，這個看板對她而言不僅僅是個物品，更像是一個重要的里程碑，因此希望能將它轉送給「真正愛著他的人」收藏。雖然她不忘自嘲現在的狀態是「失業了」，但仍希望能將這份愛心回饋給社會。

▲芷軒證實自己失業。（圖／翻攝自Instagram／zhixuan0803）

芷軒透露，該人形看板最終以「得標三千塊」的金額順利售出，而在收到這筆款項的當下，她並沒有選擇將錢留作己用，而是立刻起身前往超商進行愛心捐款。芷軒也在影片中記錄，自己操作機台捐款的過程，並向鏡頭展示收據證明「都完成」的捐贈手續。

▲芷軒呼籲大家保持善良。（圖／翻攝自Instagram／zhixuan0803）

最後，芷軒呼籲大家，「生活允許的話，也可以多幫忙小動物跟一些弱勢群體。」對於自己目前的處境，她抱持樂觀的態度，相信只要「保持善良，宇宙會幫你的」，並俏皮地向老天喊話「希望宇宙也可以幫我。」文末芷軒再次強調，雖然現階段的身分改變，「已經失業了」，但她仍期許能盡自己的能力幫助這個世界。