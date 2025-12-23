炎亞綸認和鬼鬼閨密情變！首談背後原因「約談破局」阿本夾中間高情商應對

記者孟育民／台北報導

炎亞綸與鬼鬼（吳映潔）是演藝圈中知名的好友，怎料近期卻被發現已悄悄退追女方，遭傳20年友情生變。炎亞綸錄製Podcast節目《激罵揪某聊》時，也坦承確實關係不如以往，不過他也反好奇：「為什麼是我被問？為什麼不是從來不關注我，但是以我好朋友形象的鬼鬼被問，為什麼我取消關注變成一個事，我也可以是和淡淡的關注啊。」

▲▼炎亞綸聊到和鬼鬼友情生變。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

談及背後原因，炎亞綸則說：「到現在還沒問到真正原因，有跟阿本討論過這題，我就會跟他旁敲側擊，因為他們還是會出去，我就問說『有聊到對我什麼誤會』，他就建議我直接約鬼鬼出來聊聊天，我就有做這件事，但各自都很忙，我就大概知道意思，我就回『我們彼此冷靜一下』。」

▲阿本夾在兩人中間。（圖／翻攝自阿本臉書）

而阿本夾在他與鬼鬼之間，讓炎亞綸笑說：「他很高情商，但他也有被我煩到，我就問了他5、6次，每隔一段時間就問一次，我也知道很煩，但我就是忍不住，他也沒有幫我試探，每次建議都是要我直接約鬼鬼出來聊。」炎亞綸也坦言鬼鬼目前重心應該是放在照顧小孩上，他也能理解，「「人生中難免，這又不是特別到的事，每個人都會經歷，只是我們都是公眾人物。」



