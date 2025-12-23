炎亞綸遭影射幫助家寧抹黑Andy！　首鬆口回應風波：到底有多閒

記者孟育民／台北報導

網紅Andy日前拍影片指控，在家寧的手機中發現一個名為「家寧公關危機」的群組，群組成員有張家姊妹、公關、網軍團隊，甚至還包含一位「非常有名、副業非常多」的男藝人，除了想方設法引誘他犯罪，甚至洩漏他身邊親友的住家地址，意圖抹黑他。網友透過線索聯想到炎亞綸，不過炎亞綸始終未正面提及此事，他次日前錄製Podcast節目時首度鬆口回應了。





▲炎亞綸首度回應遭影射風波。（圖／翻攝自眾量級、炎亞綸IG）

炎亞綸遭到影射就是Andy影片內所說的男星，他錄製Podcast節目《激罵揪某聊》時，被主持人忍不住問「是你嗎？」他則回應：「到底一個人有多閒，要去管別人的破事，大家自己判斷，我就是很懶得講。」他表示自己衰事纏身，還特別去廟裡拜拜，一語道破心中無奈。

事實上，炎亞綸上月歡慶40歲生日，也感觸寫下：「這一年有的沒的事情很多，可謂禍不單行，許多莫名其妙的事都會和我有所牽連，但我和以往一樣，只願意相信世界善意還是多數，所以秉持善良念頭；不想和過去一樣，總是唇槍舌戰，劍拔弩張，也許這個選擇會讓我飽受質疑，會讓我讓許多人誤會，但沒所謂了，只要相信我的人相信，足矣，其他的都是多餘。」



