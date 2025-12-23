曾智希放閃合體陳志強…被抓包「脖子紅紅的」　親口證實懷孕延期

記者黃庠棻／台北報導

女星曾智希2022年與陳志強結婚後，一直積極備孕求子，每天打排卵針和吃20顆藥，卻依然植入試管失敗，雖然心情一度非常沮喪，她仍曾堅強地說不會放棄，日前老公曾透露「求子計畫暫緩」，今（23）日夫妻倆一同出席新作品訪問也正面證實了此事。

▲蘇晏霈、李運慶、曾智希、陳志強出席《豆腐媽媽》活動。（圖／記者湯興漢攝）

民視最新八點檔《豆腐媽媽》即將在23日接續《好運來》播出，稍早4位主演包含蘇晏霈、李運慶、曾智希、陳志強現身美麗華的時時香餐廳接受訪問，由於曾智希、陳志強夫妻一同進組拍戲，把生活重心都放在工作上，因此生子計畫也隨之順延。

對此，陳志強表示本來小倆口預計在9月開始備孕，但在7月底時收到馮凱導演的邀請，兩人聽完故事大綱都相當有興趣，尤其是曾智希的角色挑戰很大，討論過後決定把生子計畫延後，直言「完成好作品，再來完成人生作品」，笑說「她（曾智希）現在不急著當人生中的媽媽，要先進入豆腐媽媽的狀態」。

不僅如此，陳志強也分享自己過去健康檢查時，被醫生大讚「精蟲指數是歐美人程度」，被一旁的李運慶笑虧「是洋將」，他坦言目前與曾智希「已經做好受精卵，等放進子宮裡就可以了」，不過夫妻倆求子計畫延期時間還沒有規劃，可能延後一年，如果戲劇收視率好，也有可能延後2年。

此外，曾智希今（23）日現身時，被發現脖子有一塊紅紅的印記，坐在一旁的陳志強馬上被虧「是不是種老婆草莓」，他馬上激動地說道「我不會種草莓，那個是國中生在做的事情」，強調曾智希身上的紅色印記是過敏。

