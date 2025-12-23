ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
73歲張菲淡出演藝圈7年「最新近照曝光」！　戶籍遷往花蓮定居

12月11日15：08，張菲（左）和慧姐（右）一下飛機立刻吞雲吐霧了好一陣子。

圖文／鏡週刊

今年73歲的「綜藝天王」張菲，自2018年主持華視《綜藝菲常讚》停播後，便逐漸淡出演藝圈，鮮少公開露面，不過即便遠離鎂光燈，他的一舉一動仍不時成為外界關注焦點。本刊近日也接獲讀者消息，11日當天張菲自澳門搭機返台，身旁陪伴的依舊是與他交情數十年的經紀人「慧姐」，儘管早已退休多年，張菲出國仍習慣帶著老搭檔同行，情誼深厚，照顧有加。

張菲（右）和費玉清（左）過去一起主持節目多年，如今都淡出演藝圈。中為江蕙。 （東方IC）

▲張菲（右）和費玉清（左）過去一起主持節目多年，如今都淡出演藝圈。中為江蕙。 （東方IC）

[廣告]請繼續往下閱讀...

本刊接獲讀者提供目擊照片，本月11日張菲和慧姐現身澳門飛回台灣的班機上，兩人一同坐在商務艙中，張菲看起來頗為疲憊，戴著口罩在座位上閉目養神，下飛機後，張菲主動在行李運送帶邊等待，然後將兩人的行李搬下來，相當紳士。

年輕女子接機　開心閒聊

出海關時，張菲被機場人員認出，還有說有笑一陣子，接著與慧姐推著行李往入境大廳移動，隨後一名年輕女子前來接機，張菲一出關便菸癮上身，三人隨即轉往吸菸區歇腳。

只見張菲熟練地點菸後，順手替慧姐遞上打火機，兩人邊吞雲吐霧邊與一旁戴著口罩的年輕女子閒聊，十多分鐘後才心滿意足起身等車。不久一輛福斯保母車抵達，約莫四點半，車子抵達張菲位於台北天母的住處，張菲則與同行兩女一同拖著行李返家。

12月11日15：21，張菲和慧姐拖著行李在接機處等司機開車來。

▲12月11日15：21，張菲和慧姐拖著行李在接機處等司機開車來。

12月11日16：13，兩人和友人上車後，一同回到位於台北天母的住處。

▲12月11日16：13，兩人和友人上車後，一同回到位於台北天母的住處。

戶籍遷往花蓮　生活轉移

事實上，今年初網路曾瘋傳張菲在天母街頭牽著自行車的照片，不過事後經媒體查證，該照片其實是過往舊照，儘管如此，照片仍讓不少粉絲再次關注這位綜藝大哥淡出後的日常模樣。

張菲（左）自2018年主持華視《綜藝菲常讚》停播後，便未再有新節目。右為安妮。

▲張菲（左）自2018年主持華視《綜藝菲常讚》停播後，便未再有新節目。右為安妮。

張菲偶爾也會在社群平台留下痕跡，有網友發現他以私人帳號在臉書社團留言，詢問其他成員所在地資訊，截圖流出後引發討論，媒體也注意到他的社群大頭照是一張騎自行車的照片，顯示他仍以低調方式使用社群平台。

張菲熱愛玩飛機，考取過輕航機教練執照。（翻攝自張菲臉書）

▲張菲熱愛玩飛機，考取過輕航機教練執照。（翻攝自張菲臉書）

今年三月，女星楊麗菁在社群平台分享於花蓮餐廳巧遇張菲的合影，照片中張菲戴著帽子與墨鏡、穿著輕便休閒，氣色看來不錯。歌手沈文程五月在活動中透露，張菲已將戶籍遷往花蓮豐濱，生活重心早已離開台北，與先前在花蓮被目擊的消息相互呼應。

張菲（右）和瑪格麗特（左）在節目上常有火花，還曾傳出過緋聞。

▲張菲（右）和瑪格麗特（左）在節目上常有火花，還曾傳出過緋聞。

張菲與經紀人慧姐合作數十年，與其說張菲退休仍在照顧她，不如說是他大小事仍依賴慧姐協助，於公於私都是好幫手。而對於出國緣由，張菲回應，這次去澳門是為了洽談表演的活動。

★《鏡週刊》關心您：抽菸有害身心健康。


選單收合