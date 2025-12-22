MBLAQ Mir結婚了！愛妻正面長相遭暴雷　婚禮甜蜜放閃全被拍

記者吳睿慈／綜合報導

南韓唱跳團體MBLAQ成員Mir日前宣布喜訊，他於21日在韓舉辦婚禮，妻子是大他1歲的圈外人，為了保護妻子，婚禮採非公開方式進行，沒想到，歌手金章勳意外暴雷，他在IG貼出婚禮現場影片，Mir愛妻的正面長相隨之曝光，在韓掀起熱議。

▲MBLAQ Mir結婚當天，婚禮甜蜜過程曝光。（圖／翻攝自金章勳IG）



Mir於21日低調在韓舉辦婚禮，典禮只有邀請身邊好友到場，歌手金章勳也是受邀名單之一，他21日在IG貼出婚禮現場影片，卻意外暴雷新娘的長相，影片裡Mir牽著妻子入場，女方露出甜美笑容不斷向四方致意「謝謝」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

婚禮現場氣氛超甜蜜，Mir臉上笑容藏不住，只是由於他事前已經對外宣布過，由於妻子是圈外人，婚禮採非公開方式進行，還是被金章勳貼出愛妻的正面高清長相，女方氣質出眾，又帶點可愛的甜美笑容。

▲MBLAQ第三位人夫是Mir。（圖／翻攝自昇昊IG）



影片在韓掀起熱議，但也有人認為，Mir並不想公開老婆長相，卻遭到前輩歌手暴雷，認為金章勳發文舉動不太妥，不過，多數人也送上祝福，而Mir身為MBLAQ第三位人夫，歌迷也熱情回應「我的偶像終於結婚了」。