餐廳厭童一直嫌！2歲兒被唸到「自己道歉」　秦綾謙心痛：好憋屈

主播秦綾謙2022年和藝人廖科溢結婚，隔年11月順利生下兒子，日前她帶著2歲兒子出外用餐，卻遭遇店家的不友善對待，店家多次嫌棄孩子不小心將食物掉落地板，讓她心痛的是，連孩子都感受到氣氛的不友善，笑著對店家說「謝謝」和「對不起」。

秦綾謙提到，店家一開始將孩子安排在靠近走道且上餐的位置，考量到安全問題，她主動將座位調整至靠牆的位置，卻被店長責備孩子可能會碰到牆上的裝飾品，當她試圖將裝飾品稍作移動防止小孩碰觸時，又被對方指責破壞了店內的「陳列概念」。

▲秦綾謙。（圖／翻攝自Facebook／秦綾謙）



此外，孩子在用餐時不小心將部分食物掉落地板，儘管秦綾謙立即清理，仍被收取額外的清潔費，還被諷刺：「也有小孩沒掉到地上​（意思就是我很不會帶小孩）。」結完帳，店長還是繼續碎念，感受到氣氛異樣的孩子這時笑瞇瞇地對店家說「謝謝」和「對不起」，讓她心痛說：「帶小孩去餐廳用餐好憋屈，我們招誰惹誰了啦？希望社會能對帶著小孩出門的媽媽多一點體諒和友善。」

許多網友替她抱不平，要求公開店家名稱，但秦綾謙表示，有可能只是店員的個人行為，不願意也沒有心力把事情擴大，感嘆現在的育兒環境苛刻，「當我教育我的孩子熱情開朗與人爲善，卻完全沒得到善意的回應和對待，現在他才2歲，還不大懂，但以後我又要如何讓他依舊善良熱情卻也得適應社會的冷漠？！」

▲秦綾謙。（圖／翻攝自Facebook／秦綾謙）

