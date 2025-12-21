ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

徐佳瑩喜迎41歲收大禮！　無預警曝「重磅喜訊」
挑戰冷氣團！　全台有雨時間曝
歐陽妮妮「解放鉛筆腿」跑趴　張書豪竟回1句
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

玖壹壹 春風 申敏兒 金宇彬 楊繡惠 D.O. 郭書瑤 GD

Andy「2025年是艱難的一年」　淚謝家人：把自己顧好才能打敗敵人

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber Andy和家寧在分手後因帳本問題多次隔空交戰，16日他在限動中透露，與女方一家的調解進度為0，引發熱議。最近Andy在頻道上傳影片，記錄他回雲林老家與家人共度聖誕節的過程，他也有感而發說道：「對我來說，2025年是一個很艱難的一年。」影片曝光後，再度掀起討論。

▲▼Andy。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

▲Andy坦言2025年對他來說很艱難。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

影片中，Andy為了給爺爺以及父母一個難忘的回憶，精心策劃了一場驚喜，不但搬來巨型聖誕樹，甚至一度把自己藏在聖誕樹內，逗趣的舉動嚇得家人們措手不及。隨後他更邀請爺爺及爸媽一起動手佈置房間，讓純樸的老家瞬間充滿濃厚的節慶氛圍，三代同堂的互動畫面溫馨又充滿笑點，展現他私下孝順的一面。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼Andy。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

▲Andy回雲林老家和家人過聖誕節。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

影片尾聲，氣氛轉為感性，Andy一家人圍坐在一起，輪流說出對2026年的期許。家人們紛紛許願希望能「平安健康」、「每天都有好心情。」而Andy在分享自己的願望時則坦言「2025年是一個很艱難的一年」，疑似在指過去一年經歷的風波及低潮。他語帶哽咽地感謝家人始終陪在身邊，讓他有力量得以去克服一切困難，並強調只要家人健康就是他最大的願望，「真的很謝謝你們，把自己照顧好才能打敗敵人。」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

眾量級網紅家寧AndyYouTuber分手

推薦閱讀

惡網友嗆台中新光三越「模仿張文殺50人」　玖壹壹春風不忍發聲了！

惡網友嗆台中新光三越「模仿張文殺50人」　玖壹壹春風不忍發聲了！

12/20 19:01

申敏兒穿婚紗現身！金宇彬盯著她太甜　攝影團隊：完全是新郎眼神

申敏兒穿婚紗現身！金宇彬盯著她太甜　攝影團隊：完全是新郎眼神

12/20 21:52

太狂！台女星受邀當黑眼豆豆嘉賓　成台灣第一人：成就解鎖

太狂！台女星受邀當黑眼豆豆嘉賓　成台灣第一人：成就解鎖

10小時前

啦啦隊長出國解放了！中空背心「只靠細繩綁」溢出側胸 震撼3.7萬人

啦啦隊長出國解放了！中空背心「只靠細繩綁」溢出側胸 震撼3.7萬人

7小時前

金宇彬、申敏兒豪華婚禮場內曝光！至少砸韓幣1億寵妻　祝歌找他唱

金宇彬、申敏兒豪華婚禮場內曝光！至少砸韓幣1億寵妻　祝歌找他唱

7小時前

王齊麟、陳詩媛今舉辦婚禮！演藝圈大咖都來了　曾國城送祝福

王齊麟、陳詩媛今舉辦婚禮！演藝圈大咖都來了　曾國城送祝福

2小時前

D.O. 2小時往返趕婚禮！金宇彬、申敏兒賓客超大咖　V、李光洙到齊

D.O. 2小時往返趕婚禮！金宇彬、申敏兒賓客超大咖　V、李光洙到齊

12/20 18:34

楊繡惠轟「北捷砍人案是鄭捷翻版」　點名兇嫌父母痛罵：問題很大

楊繡惠轟「北捷砍人案是鄭捷翻版」　點名兇嫌父母痛罵：問題很大

23小時前

吳婉君認結束孽緣1個月！冬至前夕「大動作變髮」：願能被溫柔包圍

吳婉君認結束孽緣1個月！冬至前夕「大動作變髮」：願能被溫柔包圍

8小時前

孫生坦承曾與未成年女性愛愛　激動哽咽「我已賠妳65萬！」

孫生坦承曾與未成年女性愛愛　激動哽咽「我已賠妳65萬！」

12/20 16:17

D.O.衝回MMA表演！帥氣軍裝合體EXO　狀態超猛「零失誤飆唱5首歌」

D.O.衝回MMA表演！帥氣軍裝合體EXO　狀態超猛「零失誤飆唱5首歌」

12/20 19:48

蕭淑慎解放深V開到肚！　重現20年前金鐘戰袍…49歲真實身材現形

蕭淑慎解放深V開到肚！　重現20年前金鐘戰袍…49歲真實身材現形

5小時前

熱門影音

OneRepublic高雄開唱　穿宮廟背心超在地XD

OneRepublic高雄開唱　穿宮廟背心超在地XD
納豆.依依揭曉胎兒性別！ 他一見「氣球顏色」就爆哭

納豆.依依揭曉胎兒性別！ 他一見「氣球顏色」就爆哭
陳妍希遭爆「離婚陳曉原因」　曝遇到困難「優先找楊丞琳」

陳妍希遭爆「離婚陳曉原因」　曝遇到困難「優先找楊丞琳」
MMA／Jennie唱〈Like JENNIE〉 　唱到脫了！全場被辣翻

MMA／Jennie唱〈Like JENNIE〉 　唱到脫了！全場被辣翻
孫生遭控和未成年發生關係　記者會現場失控互槓

孫生遭控和未成年發生關係　記者會現場失控互槓
D.O.從金宇彬婚禮衝回MMA表演 　合體EXO..經典歌引回憶殺！

D.O.從金宇彬婚禮衝回MMA表演 　合體EXO..經典歌引回憶殺！
孫安佐為孫鵬慶生「擁抱獻吻」 狄鶯感動喊：兩個最愛的男人

孫安佐為孫鵬慶生「擁抱獻吻」 狄鶯感動喊：兩個最愛的男人
《信號》趙震雄宣布引退　道歉：讓各位失望了

《信號》趙震雄宣布引退　道歉：讓各位失望了
收到開封餅乾「事件大逆轉」 金佳垠直播解釋：是誤會！

收到開封餅乾「事件大逆轉」 金佳垠直播解釋：是誤會！
MMA／GD衝進藝人席嗨爆！　拿麥給Zico接唱〈CROOKED〉

MMA／GD衝進藝人席嗨爆！　拿麥給Zico接唱〈CROOKED〉
MMA／GD得SOLO男歌手獎 　許願：希望明年拿團體獎

MMA／GD得SOLO男歌手獎 　許願：希望明年拿團體獎
龍千玉喪女13年終於入夢　淚揭真正去世原因

龍千玉喪女13年終於入夢　淚揭真正去世原因
愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

中山站傷人事件「女團成員在現場」　曝「很多人圍觀」呼籲：提高警覺心

中山站傷人事件「女團成員在現場」　曝「很多人圍觀」呼籲：提高警覺心

陳妍希爆被離婚！夫妻半年沒同框　陸狗仔曝「陳曉斷聯離家換手機」

陳妍希爆被離婚！夫妻半年沒同框　陸狗仔曝「陳曉斷聯離家換手機」

天殘離世！留遺言：前任該像死了一樣　生日變忌日..網挖她交往賀瓏線索

天殘離世！留遺言：前任該像死了一樣　生日變忌日..網挖她交往賀瓏線索

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

李進良曝汪小菲「再當爸」心情　虧小禎新歡：比大谷翔平有味道

李進良曝汪小菲「再當爸」心情　虧小禎新歡：比大谷翔平有味道

賴佩霞淚揭女婿「換心手術失敗」 視訊看他離開..不捨：很喜歡他！

賴佩霞淚揭女婿「換心手術失敗」 視訊看他離開..不捨：很喜歡他！

看更多

【台北上班新方式】驚見西裝男划船通勤！？原PO：我還在塞車欸XD

即時新聞

剛剛
剛剛
50分鐘前20

Andy「2025年是艱難的一年」　淚謝家人：把自己顧好才能打敗敵人

56分鐘前10

美魔女教唱天后席開80桌！　白冰冰現身助陣秒被包圍

57分鐘前41

楊丞琳見台灣粉絲哭了！　淚喊「沒有偏心」：你們永遠在我心中

1小時前41

謝金燕憶「34年前出過嚴重車禍」　後遺症纏身嘆：能活著已是萬幸

2小時前3

陳詩媛講誓詞淚崩！細數過往「感性告白」　王齊麟承諾：此生唯一的老婆

2小時前54

王齊麟、陳詩媛今舉辦婚禮！演藝圈大咖都來了　曾國城送祝福

3小時前20

范姜彥豐「生活被重新定義」　吐心聲：重新出發是選擇更踏實的路

3小時前0

李多慧首場大型主持「中韓文穿插」超狂！曝籃籃後台暖抱她：獲得很大力量

3小時前15

影/劉宇寧紅毯好忙！搭張凌赫男模團　合體宋祖兒《折腰》CP少點甜

4小時前32

三上悠亞濕身解放比基尼！　「布料快包不住」炸超兇上圍

讀者迴響

熱門新聞

  1. 網嗆台中新光三越殺50人　玖壹壹春風發聲
    12/20 19:012630
  2. 申敏兒穿婚紗現身！金宇彬盯著她太甜　攝影團隊：完全是新郎眼神
    12/20 21:52145
  3. 太狂！台女星受邀當黑眼豆豆嘉賓　成台灣第一人：成就解鎖
    10小時前2
  4. 啦啦隊長出國解放了
    7小時前2810
  5. 金宇彬、申敏兒豪華婚禮場內曝光！至少砸韓幣1億寵妻　
    7小時前8
  6. 王齊麟、陳詩媛今舉辦婚禮
    2小時前83
  7. D.O. 2小時往返趕婚禮！金宇彬、申敏兒賓客超大咖　V、李光洙到齊
    12/20 18:346
  8. 楊繡惠轟「北捷砍人案是鄭捷翻版」　點名兇嫌父母痛罵
    23小時前5865
  9. 吳婉君認結束孽緣1個月
    8小時前85
  10. 孫生坦承曾與未成年女性愛愛已賠妳65萬
    12/20 16:173620
ETtoday星光雲

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合