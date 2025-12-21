Andy「2025年是艱難的一年」　淚謝家人：把自己顧好才能打敗敵人

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber Andy和家寧在分手後因帳本問題多次隔空交戰，16日他在限動中透露，與女方一家的調解進度為0，引發熱議。最近Andy在頻道上傳影片，記錄他回雲林老家與家人共度聖誕節的過程，他也有感而發說道：「對我來說，2025年是一個很艱難的一年。」影片曝光後，再度掀起討論。

▲Andy坦言2025年對他來說很艱難。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）



影片中，Andy為了給爺爺以及父母一個難忘的回憶，精心策劃了一場驚喜，不但搬來巨型聖誕樹，甚至一度把自己藏在聖誕樹內，逗趣的舉動嚇得家人們措手不及。隨後他更邀請爺爺及爸媽一起動手佈置房間，讓純樸的老家瞬間充滿濃厚的節慶氛圍，三代同堂的互動畫面溫馨又充滿笑點，展現他私下孝順的一面。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Andy回雲林老家和家人過聖誕節。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

影片尾聲，氣氛轉為感性，Andy一家人圍坐在一起，輪流說出對2026年的期許。家人們紛紛許願希望能「平安健康」、「每天都有好心情。」而Andy在分享自己的願望時則坦言「2025年是一個很艱難的一年」，疑似在指過去一年經歷的風波及低潮。他語帶哽咽地感謝家人始終陪在身邊，讓他有力量得以去克服一切困難，並強調只要家人健康就是他最大的願望，「真的很謝謝你們，把自己照顧好才能打敗敵人。」