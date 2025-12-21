宛宛兒換髮型「被問幹嘛剪這樣」　親上火線開嗆：真的很失禮

記者王靖淳／綜合報導

網紅宛宛兒向來以中短髮的造型亮相，平時會透過社群記錄生活的她，最近拍短片宣布自己把頭髮剪短了，極短髮造型曝光後，卻疑似引來部分網友質疑。為此，她在Threads上無奈發聲了！

▲宛宛兒。（圖／翻攝自Instagram／wan_wan_720）

透過宛宛兒分享的短片可見到，她穿著一件豹紋外套，頭髮剪成俏麗的短髮造型，髮型有些微捲度，瀏海也顯得相當修飾她的臉型。針對有網友討論及關注她的新髮型，宛宛兒在Threads發文表示，一直被問及為何要剪短髮，她感到相當反感，「一直被問老實說很反感，社會大眾的既定印象，女生就該長頭髮這種理論。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲宛宛兒最近把頭髮剪短。（圖／翻攝自Threads／wan_wan_720）



宛宛兒強調，自己有決定髮型的權利，不受到他人的過多評論，「我喜歡就好，不影響他人！」對於有人質疑她的新髮型，宛宛兒則直言：「是怎樣？？？剪到你的頭髮了嗎？真的很失禮說真的，你喜歡長髮是你喜歡，我尊重。」貼文曝光後，立刻吸引網友朝聖按讚，不少人紛紛留言安慰她「覺得很美」、「讚，不要管別人」、「做自己就好！剪這樣很好看。」