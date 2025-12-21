金宇彬、申敏兒豪華婚禮場內曝光！至少砸韓幣1億寵妻　祝歌找他唱

記者吳睿慈／綜合報導

南韓情侶檔金宇彬、申敏兒愛情長跑10年，20日在新羅飯店完婚，兩人人緣極佳，婚禮採非公開方式進行，場內照片果真一張都沒有對外曝光。不過，有韓媒打探到兩人的婚禮場地相當豪華，過往全智賢、金妍兒、金玉彬婚禮都在該地舉辦，隱密度極高，至少得花韓幣1億元（約台幣200萬）。

▲金宇彬、申敏兒20日完婚。（圖／翻攝自金宇彬經紀公司IG）



金宇彬、申敏兒的婚禮在新羅飯店Dynasty Hall（다이너스티홀）舉辦，過往全智賢、金妍兒、金玉彬都在同地舉辦，過去曾有業內的婚禮策劃師透露該場地費用，「婚禮會場天花板的水晶吊燈需要另外加價，婚禮包含餐費與舞台佈置等費用在內，總花費推估約落在韓幣1億元以上左右。」

▲金宇彬、申敏兒婚禮選在新羅飯店舉辦，官網本就有放上場地內部裝潢。（圖／翻攝自新羅飯店官網）



根據新羅飯店官網所公開的Dynasty Hall內部照片，現場佈置宛如高級宮廷宴會，空間以大量純白與象牙色為主調，營造出優雅而不失氣勢的氛圍。天花板垂掛著層層水晶吊燈，燈光灑落間折射出細緻光芒，吊燈上方更點綴滿滿鮮花，讓整個空間彷彿被花海包圍，整場婚禮宛如童話場景般奢華又浪漫。

而據韓媒報導，金宇彬的好友D.O.當天雖然有短暫現身婚禮，但他來不及唱祝歌就離開了，當天主婚人是法輪師父、祝歌由Car, the garden獻唱，賓客包含防彈少年團V、李炳憲、金泰梨、李光洙、黃金編劇金銀淑、李世榮、安普賢、柳俊烈、柳海鎮、孔曉振等。