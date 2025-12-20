MMA／隔8年回歸仍是王者！GD橫掃3項大賞　霸氣喊：我說過我會回來

記者吳睿慈／綜合報導

南韓一年一度頒獎典禮2025 MMA（Melon Music Award 2025）於20日在韓國盛大舉辦，Solo歌手Jennie拿下「年度Record」，剩下3個大賞年度專輯、年度藝人、年度歌曲由GD一人包辦，他二度上台時，還害羞自虧：「這不是重播喔！」最後拿下的年度歌曲，他則表示，歌曲是跟成員一起做的，因此格外溫暖，並用歌詞霸氣告白：「我說過了，我會回來，我不會讓你走！」時隔8年回歸，依舊是王者。

▲GD橫掃3項大賞。（圖／翻攝自YouTube）



GD一連拿下年度專輯、年度藝人、年度歌曲，第一次上台時，他相當可愛，笑喊：「剛剛才結束表演舞台，有點慌亂，可愛的Kakaobank所頒給我的『年度專輯』，謝謝，每一年對我來說都很特別、珍貴，但今年是很格外有意義的一年，有很多第一次挑戰的事。」

緊接著，GD拿下「年度藝人」，他上台時先自虧：「現在不是重播喔，這次第二個大賞！」他接著感謝：「雖然只想得到開心的話語、感謝的話語，但還是要再次感謝，我會更努力做好，成為與現在這瞬間匹配適的藝人，會努力繼續做好自己的事。」

▲GD最後用〈HOME SWEET HOME〉歌詞告白粉絲。（圖／翻攝自YouTube）



最後，他的歌曲〈HOME SWEET HOME〉拿下「年度歌曲」，他開心到跳起來，「謝謝，我現在心情真的非常好，得獎的這條路很遠、很危險，但因為它有意義，所以我不會覺得累，很開心」，還爆笑分享「我今天上午吃了人蔘雞湯」，並表示「〈HOME SWEET HOME〉是成員跟我一起唱的歌，是首溫暖的歌，好像差不多就是去年這個時候發行的，我這一年過得很溫暖，也希望大家年末過得暖，聖誕節快樂，新年快樂，我愛你，我說過了，我會回來，我不會讓你走！」可愛又幽默地結束3個獎項的得獎感言。