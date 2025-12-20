MMA／aespa全員穿外套上台！寧寧火辣露腰「病容消失」敬業現身

記者吳睿慈／綜合報導

南韓一年一度頒獎典禮2025 MMA（Melon Music Award 2025）於20日在韓舉辦，現場眾星雲集，人氣女團aespa拿下TOP 10、最佳女子團體等獎項後，4人終於合體上台演出，由於寧寧因感冒未走紅毯，粉絲看到她順利參演表演，才鬆一口氣。

▲aespa全員穿外套上台。（圖／翻攝自Melon YouTube）



aespa稍早登上舞台，她們帶來首次公開的舞台〈Drift〉，緊接著唱到〈Rich Man〉、〈Dirty Work〉，全程開麥唱跳，還插入強勁的舞蹈舞台演出，現場氣氛超熱烈。

▲▼寧寧火辣露腰敬業現身。（圖／翻攝自Melon YouTube）



值得一提的是，寧寧因感冒未走紅毯，她合體成員一起帶來表演，穿著超辣的露腰裝扮，不時還把外套脫到一半，立刻引發熱烈尖叫聲，絲毫看不出任何病容，表現敬業受到稱讚。

▲Winter穿著掀熱議。（圖／翻攝自Melon YouTube）



只是aespa成員Winter近來爆出與天團BTS柾國熱戀，兩人遭疑刺有情侶刺青，她19日終於現身於大眾面前，卻巧妙以長手套遮住右手，緊接著20日的舞台，全員改以穿外套的造型現身，再度掀起熱議。