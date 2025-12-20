泰勒絲豪發「62億獎金」全場哭出來！　親手寫卡片...舞者看金額腿軟：快昏倒

記者蕭采薇／綜合報導

美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）的《The Eras Tour》巡演橫掃全球，不僅票房破紀錄，她對待工作人員的慷慨程度更是令人咋舌！紀錄片影集《The End of an Era》近日在Disney+上線，首集就揭露了傳說中的「獎金日」內幕。泰勒絲竟豪擲高達1.97億美金（約台幣62億元）作為工作人員分紅，更讓人感動的是，她親手寫下每一張卡片並「逐一封蠟」，超狂金額讓工作人員打開信封當場腿軟，甚至有人激動到要拿氣喘吸入器。

▲泰勒絲現身紀錄片影集《The End of an Era》首映會。（圖／Disney+提供）

最新釋出的精彩片段，揭露了這場巡演背後的暖心時刻。泰勒絲建立了獨特的「獎金日」制度，在每一站巡演結束後，都會為舞者、樂手及全體工作人員準備豐厚獎金。最讓人不敢置信的是，這些信封並非由會計代勞，而是泰勒絲親自準備。畫面中可見她坐在桌前，堅持親手寫下感謝信，並用蠟封將信封一個個封好，用心程度連泰勒絲的媽媽在旁看了都忍不住驚呼：「我真不敢相信妳在做這個！」

▲泰勒絲不只大手筆發放獎金，更親手寫卡片給工作人員，並逐一封蠟。（圖／翻攝自YouTube／Disney Plus TW）

談及為何如此大手筆？泰勒絲感性表示，她的團隊都是各領域的佼佼者，為了巡演必須離家數月，無法與親友團聚，「我想讓他們覺得這一切都值得，感覺就像聖誕節的早上，你終於可以表達感謝。」她也坦言，這次巡演「比我做過的所有現場表演都還要難」，全靠大家的熱情與專業才能完成。

▲泰勒絲共發出62億的獎金，連卡車司機都拿到320萬台幣。（圖／翻攝自YouTube／Disney Plus TW）

影片中紀錄了發放獎金的激動瞬間，一名舞者朗讀泰勒絲的信：「我們環遊了世界，就如同我們當初計畫的那樣...金錢不足以表達我的感激之情，但這裡有（消音）美元來表達我的感謝。」雖然金額被消音，但長長的「嗶——」聲後，現場隨即爆發尖叫與哭聲。

有舞者摀著嘴感動落淚，助理製作人打開信封後直喊：「我要昏倒了！」甚至有工作人員激動到呼吸困難，急忙拿出吸入器大吸一口平復心情，場面既誇張又溫馨。

▲泰勒絲也不忘邀清工作人員，一起出席紀錄片影集《The End of an Era》首映會。（圖／Disney+提供）

此外，紀錄片也證實了先前的新聞頭條並非空穴來風。當時有卡車司機收到高達10萬美元（約台幣320萬元）的支票，這筆錢甚至足夠讓他買下人生第一棟房子。司機在片中受訪時透露，是泰勒絲的父親親手將支票和手寫信交給他，這份暖心而實際的付出，讓大批網友看完後羨慕不已，紛紛留言大喊：「這種天使老闆到底要去哪裡找！」、「別人的老闆總是不會讓我失望」、「真的是人間聖誕老公公」。