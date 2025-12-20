ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

隨機殺人釀4死！群星祈福
遇恐攻怎麼辦？醫曝小橘書4頁必看
12月20日星座運勢
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

陳妍希 陳曉 Winter 嘻小瓜 范冰冰 Jesse 魷魚 OneRepublic

泰勒絲豪發「62億獎金」全場哭出來！　親手寫卡片...舞者看金額腿軟：快昏倒

記者蕭采薇／綜合報導

美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）的《The Eras Tour》巡演橫掃全球，不僅票房破紀錄，她對待工作人員的慷慨程度更是令人咋舌！紀錄片影集《The End of an Era》近日在Disney+上線，首集就揭露了傳說中的「獎金日」內幕。泰勒絲竟豪擲高達1.97億美金（約台幣62億元）作為工作人員分紅，更讓人感動的是，她親手寫下每一張卡片並「逐一封蠟」，超狂金額讓工作人員打開信封當場腿軟，甚至有人激動到要拿氣喘吸入器。

▲泰勒絲紀錄片影集《The End of an Era》首映會。（圖／Disney+提供）

▲泰勒絲現身紀錄片影集《The End of an Era》首映會。（圖／Disney+提供）

最新釋出的精彩片段，揭露了這場巡演背後的暖心時刻。泰勒絲建立了獨特的「獎金日」制度，在每一站巡演結束後，都會為舞者、樂手及全體工作人員準備豐厚獎金。最讓人不敢置信的是，這些信封並非由會計代勞，而是泰勒絲親自準備。畫面中可見她坐在桌前，堅持親手寫下感謝信，並用蠟封將信封一個個封好，用心程度連泰勒絲的媽媽在旁看了都忍不住驚呼：「我真不敢相信妳在做這個！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲泰勒絲親手寫卡片給工作人員。（圖／翻攝自YouTube／Disney Plus TW）

▲泰勒絲不只大手筆發放獎金，更親手寫卡片給工作人員，並逐一封蠟。（圖／翻攝自YouTube／Disney Plus TW）

談及為何如此大手筆？泰勒絲感性表示，她的團隊都是各領域的佼佼者，為了巡演必須離家數月，無法與親友團聚，「我想讓他們覺得這一切都值得，感覺就像聖誕節的早上，你終於可以表達感謝。」她也坦言，這次巡演「比我做過的所有現場表演都還要難」，全靠大家的熱情與專業才能完成。

▲泰勒絲親手寫卡片給工作人員。（圖／翻攝自YouTube／Disney Plus TW）

▲泰勒絲共發出62億的獎金，連卡車司機都拿到320萬台幣。（圖／翻攝自YouTube／Disney Plus TW）

影片中紀錄了發放獎金的激動瞬間，一名舞者朗讀泰勒絲的信：「我們環遊了世界，就如同我們當初計畫的那樣...金錢不足以表達我的感激之情，但這裡有（消音）美元來表達我的感謝。」雖然金額被消音，但長長的「嗶——」聲後，現場隨即爆發尖叫與哭聲。

有舞者摀著嘴感動落淚，助理製作人打開信封後直喊：「我要昏倒了！」甚至有工作人員激動到呼吸困難，急忙拿出吸入器大吸一口平復心情，場面既誇張又溫馨。

▲泰勒絲紀錄片影集《The End of an Era》首映會。（圖／Disney+提供）

▲泰勒絲也不忘邀清工作人員，一起出席紀錄片影集《The End of an Era》首映會。（圖／Disney+提供）

此外，紀錄片也證實了先前的新聞頭條並非空穴來風。當時有卡車司機收到高達10萬美元（約台幣320萬元）的支票，這筆錢甚至足夠讓他買下人生第一棟房子。司機在片中受訪時透露，是泰勒絲的父親親手將支票和手寫信交給他，這份暖心而實際的付出，讓大批網友看完後羨慕不已，紛紛留言大喊：「這種天使老闆到底要去哪裡找！」、「別人的老闆總是不會讓我失望」、「真的是人間聖誕老公公」。

 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

泰勒絲Taylor Swift

推薦閱讀

北車中山區恐攻！嘻小瓜激動喊「唯一死刑」遭酸　刪引戰文深夜道歉

北車中山區恐攻！嘻小瓜激動喊「唯一死刑」遭酸　刪引戰文深夜道歉

13小時前

依依懷孕揭曉性別！　納豆見「氣球顏色」情緒失控激動噴淚

依依懷孕揭曉性別！　納豆見「氣球顏色」情緒失控激動噴淚

12小時前

惡網友嗆台中新光三越「模仿張文殺50人」　玖壹壹春風不忍發聲了！

惡網友嗆台中新光三越「模仿張文殺50人」　玖壹壹春風不忍發聲了！

1小時前

北車制止嫌犯英雄喪命！　杜汶澤宣布「捐麵館1日收益」給家屬

北車制止嫌犯英雄喪命！　杜汶澤宣布「捐麵館1日收益」給家屬

10小時前

孫生坦承曾與未成年女性愛愛　激動哽咽「我已賠妳65萬！」

孫生坦承曾與未成年女性愛愛　激動哽咽「我已賠妳65萬！」

4小時前

金宇彬、申敏兒今天結婚！浪漫婚紗照曝光　雪地甜蜜燦笑美炸

金宇彬、申敏兒今天結婚！浪漫婚紗照曝光　雪地甜蜜燦笑美炸

8小時前

丟下手機直接消失！陳妍希陳曉爆離婚原因　知情者揭「機場失聯」

丟下手機直接消失！陳妍希陳曉爆離婚原因　知情者揭「機場失聯」

12/19 08:39

Winter爆熱戀BTS柾國首現身！手戴袖套「巧妙遮同款刺青」掀熱議

Winter爆熱戀BTS柾國首現身！手戴袖套「巧妙遮同款刺青」掀熱議

23小時前

今天結婚！金宇彬、申敏兒「捐3億助弱勢」　李光洙擔任司儀

今天結婚！金宇彬、申敏兒「捐3億助弱勢」　李光洙擔任司儀

10小時前

蔡詩芸看北捷案嘆「這世界怎麼了」　意外遭嗆：拍一堆美化89電影！

蔡詩芸看北捷案嘆「這世界怎麼了」　意外遭嗆：拍一堆美化89電影！

7小時前

AV女優「舌頭切半」！　自爆「雙舌更刺激」超震撼畫面曝光

AV女優「舌頭切半」！　自爆「雙舌更刺激」超震撼畫面曝光

22小時前

北車恐攻4死！　八點檔女神怒發聲「我反對廢死」：正義不應退讓

北車恐攻4死！　八點檔女神怒發聲「我反對廢死」：正義不應退讓

10小時前

熱門影音

陳妍希遭爆「離婚陳曉原因」　曝遇到困難「優先找楊丞琳」

陳妍希遭爆「離婚陳曉原因」　曝遇到困難「優先找楊丞琳」
霍建華開車林心如狂滑手機　惹毛他：我是妳司機嗎？

霍建華開車林心如狂滑手機　惹毛他：我是妳司機嗎？
《信號》趙震雄宣布引退　道歉：讓各位失望了

《信號》趙震雄宣布引退　道歉：讓各位失望了
女婿換心失敗病逝 賴佩霞忍痛：全家又哭又笑

女婿換心失敗病逝 賴佩霞忍痛：全家又哭又笑
林心如曝霍建華超節省　「手機螢幕破掉還在用」

林心如曝霍建華超節省　「手機螢幕破掉還在用」
收到開封餅乾「事件大逆轉」 金佳垠直播解釋：是誤會！

收到開封餅乾「事件大逆轉」 金佳垠直播解釋：是誤會！
龍千玉喪女13年終於入夢　淚揭真正去世原因

龍千玉喪女13年終於入夢　淚揭真正去世原因
霍建華撞倒紅酒灑到她愛包　林心如反應超Peace

霍建華撞倒紅酒灑到她愛包　林心如反應超Peace
柴智屏曝朱孝天個性20年沒變 　F4變F3「不尊重原著」

柴智屏曝朱孝天個性20年沒變 　F4變F3「不尊重原著」
李光洙「熱水洗菜」全枯掉　理直氣壯：我手就會冷啊

李光洙「熱水洗菜」全枯掉　理直氣壯：我手就會冷啊
辛龍慟失劉真5年重返歌壇　她漂亮的飛到別的世界去了

辛龍慟失劉真5年重返歌壇　她漂亮的飛到別的世界去了
鍾欣凌穿搭自認像101忠狗　女兒誇讚是白雪公主

鍾欣凌穿搭自認像101忠狗　女兒誇讚是白雪公主
賴佩霞淚揭女婿「換心手術失敗」 視訊看他離開..不捨：很喜歡他！

賴佩霞淚揭女婿「換心手術失敗」 視訊看他離開..不捨：很喜歡他！

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

天殘離世！留遺言：前任該像死了一樣　生日變忌日..網挖她交往賀瓏線索

天殘離世！留遺言：前任該像死了一樣　生日變忌日..網挖她交往賀瓏線索

看更多

嫌犯北車丟擲多顆煙霧彈！監視器畫面曝光

即時新聞

剛剛
剛剛
5分鐘前0

MMA／王者GD深V開到胸下！太陽、大聲驚喜現身大螢幕　全場嗨了

26分鐘前0

MMA／女王Jennie從天而降！唱到〈like JENNIE〉脫了　全場被辣瘋

46分鐘前30

MMA／aespa全員穿外套上台！寧寧火辣露腰「病容消失」敬業現身

1小時前30

D.O.衝回MMA表演！帥氣軍裝合體EXO　狀態超猛「零失誤飆唱5首歌」

1小時前0

戲裡壞透了！翁家明《好運來》耍狠　私下豪捐100道年菜：幸福不該只留給自己

1小時前31

吳鳳痛心「北車中山攻擊案」　來台19年首見：一向被認為相對安全

1小時前2

泰勒絲豪發「62億獎金」全場哭出來！　親手寫卡片...舞者看金額腿軟：快昏倒

1小時前78

Coldplay演唱會「緊擁CEO」被大螢幕抓包！　已婚女主管慘曝現況：人生全毀

1小時前31

北車中山砍人勾鄭捷案　蕭彤雯曝自保關鍵：不滑手機、不戴耳機

1小時前823

惡網友嗆台中新光三越「模仿張文殺50人」　玖壹壹春風不忍發聲了！

讀者迴響

熱門新聞

  1. 北車中山區恐攻！嘻小瓜激動喊「唯一死刑」遭酸刪文
    13小時前1649
  2. 依依懷孕揭曉性別！納豆見「氣球顏色」興奮噴淚
    12小時前123
  3. 網嗆台中新光三越殺50人　玖壹壹春風發聲
    1小時前1619
  4. 北車制止嫌犯英雄喪命！　杜汶澤宣布捐出麵館1日收益
    10小時前9228
  5. 孫生坦承曾與未成年女性愛愛已賠妳65萬
    4小時前3218
  6. 金宇彬、申敏兒今天結婚！浪漫婚紗照曝光　雪地甜蜜燦笑美炸
    8小時前321
  7. 丟下手機直接消失！陳妍希陳曉爆離婚原因
    12/19 08:391619
  8. Winter爆熱戀BTS柾國首現身！袖套遮同款刺青
    23小時前4
  9. 今天結婚！金宇彬、申敏兒「捐3億助弱勢」
    10小時前8
  10. 蔡詩芸看北捷案嘆意外遭嗆：拍一堆美化89電影
    7小時前1221
ETtoday星光雲

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合