隨機殺人釀4死！群星祈福
遇恐攻怎麼辦？醫曝小橘書4頁必看
12月20日星座運勢
D.O. 2小時往返趕婚禮！金宇彬、申敏兒賓客超大咖　V、李光洙到齊

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣情侶檔金宇彬、申敏兒愛情長跑10年，20日晚間預計在新羅飯店舉辦婚禮，夫妻倆的婚禮並未對外公開，就連賓客名單也保密。稍早，韓媒拍到李光洙、V入內參與典禮，就連好友D.O.也從MMA典禮途中趕來，據報導，路程來回需花費2小時，令眾人見證深厚的兄弟情義。

▲▼金宇彬、申敏兒20日大婚。（圖／翻攝自李光洙IG、金宇彬經紀公司IG）

▲金宇彬、申敏兒20日大婚。（圖／翻攝自金宇彬經紀公司IG）

李光洙身為金宇彬、申敏兒婚禮的典禮主持人，他穿著一身筆挺西裝現身，而稍早他手上還被拍到拿著一疊厚重的紙張，努力背著典禮台詞，平時雖搞笑，但真摯模樣令粉絲感動不已。

▲李光洙抵達時，手上還拿著婚禮講稿。（圖／翻攝自Newsen、xportsnews）

▲李光洙抵達時，手上還拿著婚禮講稿。（圖／翻攝自xportsnews）

而天團BTS的成員V也在稍早被拍到進入飯店參加婚禮，其他還有金泰梨、嚴正花（嚴正化）、裴晟佑、羅PD、柳俊烈、李炳憲等大咖藝人，現場眾星雲集，宛如豪華影視頒獎典禮。

▲V驚喜現身。（圖／翻攝自Newsen）

▲V驚喜現身。（圖／翻攝自Newsen）

▲▼D.O.趕上婚禮了！MMA典禮專車直奔金宇彬身邊　快速衝進飯店全被拍。（圖／翻攝自THE FACT)

▲D.O.花2小時往返典禮跟婚禮。（圖／翻攝自THE FACT)

最令粉絲感動的是，金宇彬的摯友D.O.因撞上EXO活動行程，他20日下午才現身於MMA 2025典禮紅毯後，稍早馬上搭車直奔婚禮現場，據悉，路程來回需耗時2小時，且他勢必得趕回MMA 2025典禮表演，兄弟情令眾人讚嘆。

