北車恐攻4死！　八點檔女神怒發聲「我反對廢死」：正義不應退讓

記者陳芊秀／綜合報導

台北車站、中山商圈及誠品南西店於昨（19）日晚間發生連環隨機攻擊事件，造成4人死亡，11人受傷，其中包括嫌犯張文於誠品南西頂樓墜樓傷重不治，震驚全台社會。面對這起駭人聽聞的暴力事件，女星李燕今（20）日在社群平台悲慟發聲，除了為受害者祈禱，更明確表態「反對廢除死刑」，呼籲正義不應退讓。

▲台北車站、中山商圈發生攻擊事件，造成4死5傷。（圖／記者徐文彬攝)

李燕直言，看到隨機殺人的新聞感到心痛且憤怒。她誠心為無辜逝去的生命以及必須承受餘生傷痛的家屬祈禱，希望能有人接住、安放這些破碎的心。她更語帶無奈地指出，暴力事件接二連三發生，令人憤怒的是社會早已出現許多求救訊號，卻總是在悲劇發生後才發現「來不及了」。

▲李燕痛心發聲，表態反對廢死。（圖／翻攝自臉書）

針對台灣爭議已久的死刑存廢議題，李燕明確表態：「我反對廢死。」她強調這份堅持並非源於仇恨，而是基於一個核心價值——沒有人可以任意奪走他人的性命。她認為，當有人選擇殘忍奪取他人生命時，社會不應只有同情與嘆息，法律更必須發揮功能，更激動表示，法律應該站在無辜受害者這一邊，給予受害者及其家屬一個最正義的公道。她語重心長地寫下四個願望：「願善被放大，願制度醒來，願正義不再退讓，願悲劇永不再發生。」

▲李燕：「願善被放大，願制度醒來，願正義不再退讓，願悲劇永不再發生。」（圖／翻攝自臉書）

【李燕全文】

今天看到的隨機殺人新聞，心真的很痛，也很憤怒！

為無辜的生命祈禱，為留下來承受傷痛的家屬祈禱，願他們被接住、被安放。

暴力一次又一次發生，憤怒的是社會早已出現求救訊號，卻總是來不及。

我反對廢死。不是因為仇恨，而是沒有一個人可以任意奪走他人的性命

當一個人選擇奪走他人的生命，社會不能只剩下同情與嘆息，法律也必須站在無辜者這一邊，給受害者與家屬一個最正義的公道。

願善被放大，願制度醒來，願正義不再退讓，願悲劇永不再發生。