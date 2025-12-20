北車中山區恐攻！嘻小瓜激動喊「唯一死刑」遭酸　刪引戰文深夜道歉

記者陳芊秀／綜合報導

台北車站、中山商圈及誠品南西店昨日（19）晚間發生恐怖攻擊事件，造成4人死亡、9人受傷，震驚全台。藝人嘻小瓜在社群網站情緒激動，談及隨機殺人應處「唯一死刑」，但遭網友質疑其為「法盲」。他一度怒回網友「真希望躺下的是你本人」引發巨大爭議，事後他緊急刪除爭議言論，並於深夜發文致歉。

捷運中山站發生隨機砍人事件

嘻小瓜在道歉文中表示，首先要為自己的情緒發言感到抱歉，坦言第一時間因人生經歷記憶中的「殺人償命」觀念，導致用字遣詞不是那麼恰當，且涉及了自己能力無法干預的法律專業問題。他強調自己一直都在關注社會新聞，看見許多想活下去的人卻無法決定生命終點，感到非常難過，才一度認為應該利用死刑來嚇阻犯罪，忽略了法律層面的執行程序。

▲嘻小瓜發言引發批評。（圖／翻攝自IG）

面對外界抨擊，嘻小瓜強調自己不想製造恐慌與紛亂，因此決定刪除原始文章。他感性對受難者祈禱、祝願傷者平安，並誠懇表示下次會更注意藝人身份，謹慎發言。文末他也提醒民眾要好好防範、注意自身安全，希望透過這次經驗重新檢視自己的表達方式。

對於嘻小瓜的言論與道歉，網友看法不一。有支持者表示理解，「誰都有情緒，更何況的確發生這樣的事，都會有殺人償命的想法，不論是當初鄭捷、小燈泡等不勝枚舉，每次我都詛咒那些人不得好死，這是最基本的共感、共情，小呱本身沒有錯，只是有人放大了你是藝人，所以用放大鏡檢視你，現在台灣需要的是大家保護好自己，不要再挑起紛爭跟怨恨，台灣加油，逝者安息」、「不是你的錯，誰都有情緒，發生這恐怖的事，你我都很憤慨害怕」、「你沒有錯，為受害者發聲，反倒是有些網友為何要趁機抓出語病，造成社會暴戾之氣不斷」。也有不少網友持批評態度，認為其詛咒言論太過火：「有情緒就可以詛咒沒犯法的人嗎？」、「訴諸死刑來洩恨，這跟理想中的社會相差甚遠」。甚至有網友直言被稍早的發文嚇到，呼籲大家應保護好自己，不要再挑起紛爭與怨恨。

▲嘻小瓜道歉。（圖／翻攝自Threads）