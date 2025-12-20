ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

Winter爆熱戀BTS柾國首現身！
不斷更新／北捷恐攻最新傷亡名單　
AV女優「舌頭切半」畫面震撼
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

陳妍希 陳曉 Winter 嘻小瓜 范冰冰 Jesse 魷魚 OneRepublic

北車中山區恐攻！嘻小瓜激動喊「唯一死刑」遭酸　刪引戰文深夜道歉

記者陳芊秀／綜合報導

台北車站、中山商圈及誠品南西店昨日（19）晚間發生恐怖攻擊事件，造成4人死亡、9人受傷，震驚全台。藝人嘻小瓜在社群網站情緒激動，談及隨機殺人應處「唯一死刑」，但遭網友質疑其為「法盲」。他一度怒回網友「真希望躺下的是你本人」引發巨大爭議，事後他緊急刪除爭議言論，並於深夜發文致歉。

▲捷運中山站發生隨機砍人，男子丟煙霧彈持長刀砍人。北捷砍人,隨機砍人,北捷隨機砍人,張文,煙霧彈,台北車站,中山站,中山商圈,誠品南西。（圖／記者陳以昇攝）

▲捷運中山站發生隨機砍人事件，男子丟煙霧彈持長刀砍人。（圖／記者陳以昇攝）

嘻小瓜在道歉文中表示，首先要為自己的情緒發言感到抱歉，坦言第一時間因人生經歷記憶中的「殺人償命」觀念，導致用字遣詞不是那麼恰當，且涉及了自己能力無法干預的法律專業問題。他強調自己一直都在關注社會新聞，看見許多想活下去的人卻無法決定生命終點，感到非常難過，才一度認為應該利用死刑來嚇阻犯罪，忽略了法律層面的執行程序。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼北車中山區恐攻！嘻小瓜激動喊「唯一死刑」遭酸刪文。（圖／翻攝自IG、Threads）

▲嘻小瓜發言引發批評。（圖／翻攝自IG）

面對外界抨擊，嘻小瓜強調自己不想製造恐慌與紛亂，因此決定刪除原始文章。他感性對受難者祈禱、祝願傷者平安，並誠懇表示下次會更注意藝人身份，謹慎發言。文末他也提醒民眾要好好防範、注意自身安全，希望透過這次經驗重新檢視自己的表達方式。

對於嘻小瓜的言論與道歉，網友看法不一。有支持者表示理解，「誰都有情緒，更何況的確發生這樣的事，都會有殺人償命的想法，不論是當初鄭捷、小燈泡等不勝枚舉，每次我都詛咒那些人不得好死，這是最基本的共感、共情，小呱本身沒有錯，只是有人放大了你是藝人，所以用放大鏡檢視你，現在台灣需要的是大家保護好自己，不要再挑起紛爭跟怨恨，台灣加油，逝者安息」、「不是你的錯，誰都有情緒，發生這恐怖的事，你我都很憤慨害怕」、「你沒有錯，為受害者發聲，反倒是有些網友為何要趁機抓出語病，造成社會暴戾之氣不斷」。也有不少網友持批評態度，認為其詛咒言論太過火：「有情緒就可以詛咒沒犯法的人嗎？」、「訴諸死刑來洩恨，這跟理想中的社會相差甚遠」。甚至有網友直言被稍早的發文嚇到，呼籲大家應保護好自己，不要再挑起紛爭與怨恨。

▲▼北車中山區恐攻！嘻小瓜激動喊「唯一死刑」遭酸刪文。（圖／翻攝自IG、Threads）

▲嘻小瓜道歉。（圖／翻攝自Threads）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

嘻小瓜

推薦閱讀

北車中山區恐攻！嘻小瓜激動喊「唯一死刑」遭酸　刪引戰文深夜道歉

北車中山區恐攻！嘻小瓜激動喊「唯一死刑」遭酸　刪引戰文深夜道歉

1小時前

丟下手機直接消失！陳妍希陳曉爆離婚原因　知情者揭「機場失聯」

丟下手機直接消失！陳妍希陳曉爆離婚原因　知情者揭「機場失聯」

12/19 08:39

Winter爆熱戀BTS柾國首現身！手戴袖套「巧妙遮同款刺青」掀熱議

Winter爆熱戀BTS柾國首現身！手戴袖套「巧妙遮同款刺青」掀熱議

11小時前

導演帶范冰冰回家！媽嗨喊「原來妳是白冰冰」　影后傻眼：蛤？

導演帶范冰冰回家！媽嗨喊「原來妳是白冰冰」　影后傻眼：蛤？

9小時前

AV女優「舌頭切半」！　自爆「雙舌更刺激」超震撼畫面曝光

AV女優「舌頭切半」！　自爆「雙舌更刺激」超震撼畫面曝光

10小時前

依依懷孕揭曉性別！　納豆見「氣球顏色」情緒失控激動噴淚

依依懷孕揭曉性別！　納豆見「氣球顏色」情緒失控激動噴淚

1小時前

OneRepublic高雄穿「宮廟背心」秒變主委：I don’t give a s*t

OneRepublic高雄穿「宮廟背心」秒變主委：I don’t give a s*t

8小時前

陳意涵自爆「我是小ㄋㄟㄋㄟ」！鍾欣凌跳舞累癱：2年運動量透支

陳意涵自爆「我是小ㄋㄟㄋㄟ」！鍾欣凌跳舞累癱：2年運動量透支

6小時前

陳美鳳爆料「方馨剃光頭」內幕！心疼揭私下真實面：靠它找回自信

陳美鳳爆料「方馨剃光頭」內幕！心疼揭私下真實面：靠它找回自信

6小時前

張捷宣布正式成為房仲！　曬名片揭背後內幕：謝謝大家支持

張捷宣布正式成為房仲！　曬名片揭背後內幕：謝謝大家支持

15小時前

孫儷1件羽絨衣穿15年！　從《甄嬛》穿到現在：舒適比時尚重要

孫儷1件羽絨衣穿15年！　從《甄嬛》穿到現在：舒適比時尚重要

22小時前

啦啦隊收開封餅乾「事件大逆轉」！　金佳垠解釋來源：誤會一場

啦啦隊收開封餅乾「事件大逆轉」！　金佳垠解釋來源：誤會一場

21小時前

熱門影音

陳妍希遭爆「離婚陳曉原因」　曝遇到困難「優先找楊丞琳」

陳妍希遭爆「離婚陳曉原因」　曝遇到困難「優先找楊丞琳」
霍建華開車林心如狂滑手機　惹毛他：我是妳司機嗎？

霍建華開車林心如狂滑手機　惹毛他：我是妳司機嗎？
《信號》趙震雄宣布引退　道歉：讓各位失望了

《信號》趙震雄宣布引退　道歉：讓各位失望了
女婿換心失敗病逝 賴佩霞忍痛：全家又哭又笑

女婿換心失敗病逝 賴佩霞忍痛：全家又哭又笑
林心如曝霍建華超節省　「手機螢幕破掉還在用」

林心如曝霍建華超節省　「手機螢幕破掉還在用」
收到開封餅乾「事件大逆轉」 金佳垠直播解釋：是誤會！

收到開封餅乾「事件大逆轉」 金佳垠直播解釋：是誤會！
龍千玉喪女13年終於入夢　淚揭真正去世原因

龍千玉喪女13年終於入夢　淚揭真正去世原因
霍建華撞倒紅酒灑到她愛包　林心如反應超Peace

霍建華撞倒紅酒灑到她愛包　林心如反應超Peace
柴智屏曝朱孝天個性20年沒變 　F4變F3「不尊重原著」

柴智屏曝朱孝天個性20年沒變 　F4變F3「不尊重原著」
李光洙「熱水洗菜」全枯掉　理直氣壯：我手就會冷啊

李光洙「熱水洗菜」全枯掉　理直氣壯：我手就會冷啊
辛龍慟失劉真5年重返歌壇　她漂亮的飛到別的世界去了

辛龍慟失劉真5年重返歌壇　她漂亮的飛到別的世界去了
鍾欣凌穿搭自認像101忠狗　女兒誇讚是白雪公主

鍾欣凌穿搭自認像101忠狗　女兒誇讚是白雪公主
賴佩霞淚揭女婿「換心手術失敗」 視訊看他離開..不捨：很喜歡他！

賴佩霞淚揭女婿「換心手術失敗」 視訊看他離開..不捨：很喜歡他！

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

天殘離世！留遺言：前任該像死了一樣　生日變忌日..網挖她交往賀瓏線索

天殘離世！留遺言：前任該像死了一樣　生日變忌日..網挖她交往賀瓏線索

看更多

【北捷恐攻男跑中山誠品隨機砍】民眾奔逃：路上好像喪屍現場

即時新聞

剛剛
剛剛
11分鐘前0

妝髮全毀Kevin 老師受難眼神死　阿本崩潰「現在還來得及逃走？」

27分鐘前0

瘋電影／喇嘛與仁波切　西藏活佛仁波切四處流亡現況

1小時前31

依依懷孕揭曉性別！　納豆見「氣球顏色」情緒失控激動噴淚

1小時前22

12月20日星座運勢／巨蟹嘴甜打動財神！金牛勤勞賺　水瓶設好停利停損

1小時前21

柯以敏難得現身　「聽小孩唱歌才知道我們被污染很久了」

1小時前0

F3+阿信上海合體開唱　他罕見1造型曝光喊話：也許會有更完整的陣容

1小時前429

北車中山區恐攻！嘻小瓜激動喊「唯一死刑」遭酸　刪引戰文深夜道歉

2小時前0

北捷隨機殺人釀4死震驚全台！　群星祈福「吳青峰、Ella心痛發聲」

6小時前0

陳意涵自爆「我是小ㄋㄟㄋㄟ」！鍾欣凌跳舞累癱：2年運動量透支

6小時前2

陳美鳳爆料「方馨剃光頭」內幕！心疼揭私下真實面：靠它找回自信

讀者迴響

熱門新聞

  1. 北車中山區恐攻！嘻小瓜激動喊「唯一死刑」遭酸刪文
    1小時前826
  2. 丟下手機直接消失！陳妍希陳曉爆離婚原因
    12/19 08:391419
  3. Winter爆熱戀BTS柾國首現身！袖套遮同款刺青
    11小時前4
  4. 范冰冰被導演媽認成白冰冰
    9小時前
  5. AV女優「舌頭切半」！　自爆「雙舌更刺激」超震撼畫面曝光
    10小時前143
  6. 依依懷孕揭曉性別！納豆見「氣球顏色」興奮噴淚
    1小時前41
  7. 主委好！共和世代穿宮廟背心開唱
    8小時前12
  8. 鍾欣凌跳舞累癱：2年運動量透支
    6小時前
  9. 陳美鳳爆「方馨剃光頭」內幕
    6小時前2
  10. 「八點檔男星」宣布正式成為房仲！
    15小時前43
ETtoday星光雲

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合