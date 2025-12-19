Winter爆熱戀BTS柾國首現身！右手戴袖套「巧妙遮同款刺青」掀熱議

記者吳睿慈／綜合報導

一年一度KBS《KBS歌謠大祝祭》19日在韓盛大展開，出席卡司華麗，人氣女團aespa也是出演團體之一。只是近期成員Winter被爆出與天團BTS成員柾國的緋聞，她自緋聞爆出後首度現身於大眾面前，合體團體帶來2首歌曲，展現穩定唱功、表現敬業。

▲aespa現身年末舞台演出。（圖／翻攝自KBS）



Winter於12月初被爆出疑似戀上柾國，兩人甚至被發現刺青類似，由於雙方的公司回應都很曖昧僅表示「沒有立場」，逾2周時間官方幾乎沒再出面，使得粉絲一頭霧水，使得緋聞越傳越盛。

緋聞經過2週發酵，Winter於19日首度在大眾面前現身，團體aespa出席《KBS歌謠大祝祭》，4人穿著白色為主的服裝，幾乎都是無袖設計，露出大片手臂，只是Winter右手處本有刺青，也被發現戴著袖套現身，巧妙遮住圖案。

▲▼Winter右手肘上有刺青，曾經在MV上曝光過，19日出席KBS年末舞台時，巧妙戴上袖套遮住爭議圖案。（圖／翻攝自KBS、〈Dirty Work〉MV）



aespa一連帶來兩首歌曲〈Dirty Work〉、〈Rich Man〉，展現開麥唱跳實力，舞台表現依舊穩定有力，氣場全開。即便外界關注焦點聚集在Winter的緋聞風波上，她在舞台上仍全程保持專業態度。

《KBS歌謠大祝祭》張度練、文相敏、ILLIT MINJU擔當主持，LOVELYZ、NCT DREAM、THE BOYZ、fromis_9、P1Harmony、 STAYC、aespa、LE SSERAFIM、tripleS、KISS OF LIFE、n.SSign、EVNNE 、CLOSE YOUR EYES、 Baby DONT Cry 、AHOF、 CNBLUE、JANNABI、10CM 、Roy Kim、李燦元、朴瑞鎮、MARK 、HAECHAN、多榮等多組韓星參與盛典。