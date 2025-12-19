TWICE高雄世運「絕美空拍片」曝光！　2分17秒逼哭大票ONCE

記者王靖淳／綜合報導

南韓人氣女團TWICE出道十年，上個月底首度來台開唱，在高雄世運連唱兩天，兩場完售吸引11萬名粉絲。值得一提的是，官方頻道昨（18）日驚喜釋出一支空拍紀錄片，讓無法親臨現場的全球粉絲也能一睹這場視聽盛宴。影片曝光後不久，除了掀起ONCE（粉絲名）熱烈討論，同時還累積超過21萬的觀看次數。

▲TWICE今年11月底來高雄連唱2天。（圖／翻攝自Facebook／TWICE）

影片從場館外觀開始，記錄數萬名粉絲排隊入場的畫面，隨著鏡頭推進，原本空蕩的觀眾席瞬間被填滿，完美展現TWICE在台灣驚人的號召力。當天色漸漸變黑時，透過空拍機的運鏡，可以看見由上萬支應援棒所組成的燈海，隨著音樂節奏變換顏色。舞台上，8位成員賣力演出的身影與巨大的LED螢幕相互輝映，而最令粉絲驚嘆的一幕，莫過於演唱會快結束時所施放的煙火。

▲TWICE釋出演唱會空拍畫面。（圖／翻攝自YouTube／TWICE）

影片最後，可見到數十發煙火齊發，在高雄的夜空中炸裂成金色的雨幕，與地面的手燈燈海完美交織，空拍機穿梭在煙火及歌迷之間，讓不少網友看完影片後都紛紛留言驚呼「真的看到哭出來」、「居然有高雄場的空拍，很高興有參與到現場啊啊啊」、「從來沒想過會在TWICE的官方頻道看到這樣的風景，謝謝TWICE跟11/22、11/23在現場的所有人。」短短2分多鐘的影片曝光後，立刻吸引超過20萬的觀看人次，引發不小熱議。

▲TWICE演唱會結束前施放煙火。（圖／翻攝自YouTube／TWICE）