12月22日星座運勢／牡羊正偏財雙贏！魔羯公司加薪 天秤賣方大賺一筆
文／清水孟國際塔羅小孟老師
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：建立生產優勢
感情：安定伴侶情緒
財運：調整獲利模式
幸運色：橘色
貴人：天秤
小人：魔羯
雙子座 ♊
工作：開始經營業務
感情：認同家人眼光
財運：財富回收增多
幸運色：橙色
貴人：雙子
小人：水瓶
天秤座 ♎
工作：導入人工智慧
感情：放下私人愛好
財運：賣方大賺一筆
幸運色：金色
貴人：處女
小人：金牛
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：拓展合作夥伴
感情：詢問家人意見
財運：公司為你加薪
幸運色：粉紅色
貴人：金牛
小人：獅子
金牛座 ♉
工作：拓展新的市場
感情：兩人相處自在
財運：持續財經學習
幸運色：紅色
貴人：巨蟹
小人：牡羊
處女座 ♍
工作：妥善危機管理
感情：家人齊心祝福
財運：獲利準備入帳
幸運色：黑色
貴人：魔羯
小人：射手
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：建立長期願景
感情：尋找浪漫愛情
財運：幸運獲得小獎
幸運色：橘色
貴人：牡羊
小人：雙子
天蠍座 ♏
工作：取得計畫成功
感情：呼應彼此心靈
財運：投資目標增加
幸運色：亮紅色
貴人：射手
小人：雙魚
雙魚座 ♓
工作：產品按時完成
感情：可以休息片刻
財運：財神爺來眷顧
幸運色：卡其色
貴人：天蠍
小人：處女
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：發展國際業務
感情：準備前進出發
財運：正財偏財皆旺
幸運色：紫色
貴人：水瓶
小人：天秤
獅子座 ♌
工作：適應科技趨勢
感情：準備安定生活
財運：賺取小額買賣
幸運色：咖啡色
貴人：獅子
小人：天蠍
射手座 ♐
工作：提高客戶滿意
感情：可以自己做主
財運：暗中獲取財源
幸運色：棕色
貴人：雙魚
小人：巨蟹
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
