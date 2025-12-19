劉冠廷在家苦練「不用手穿內褲」！到片場崩潰傻眼　蔡凡熙脫口：好混亂

記者蕭采薇／台北報導

由《孤味》億萬導演許承傑執導的賀歲強檔《雙囍》，即將在明年大年初一爆笑上映。飾演新郎的劉冠廷為了片中的闖關環節，在家苦練「不用手穿內褲」的絕技，甚至想過用劈腿招式一氣呵成。沒想到一到片場，道具竟全換成曬衣夾，讓他當場崩潰：「滿腦子都在想怎麼解！」

▲劉冠廷《雙囍》面對新郎闖關突改「夾夾樂」，機智用丟捧花化解逃離。（圖／水花電影提供）

劉冠廷透露，原本劇本寫著要挑戰「幾分鐘內不用手穿上內褲」，他為此在家做足功課。結果到了拍攝現場，關卡突變成用曬衣夾夾臉的「愛的夾夾樂」，讓他哭笑不得。不過他也展現演員的臨場反應，靈機一動將捧花往上一丟吸走眾人目光，趁亂逃離現場，成功為這場荒謬婚禮增添笑料。

▲9m88（左起）、劉冠廷、蔡凡熙三人在《雙囍》中要共同面對「一天兩場婚禮」。（圖／水花電影提供）

《雙囍》劇情描述一對新人被迫在「一天內舉辦兩場婚禮」，飾演控制狂母親的楊貴媚，與前夫庹宗華爭奪主導權。楊貴媚在花絮中語帶威脅地開玩笑：「同一天、同地點辦兩場婚禮，您覺得會快樂嗎？歡迎進戲院看看！」庹宗華則表示，這種充滿衝突的角色關係演起來非常過癮。

▲楊貴媚（左）在《雙囍》中飾演劉冠廷（右）的母親。（圖／水花電影提供）

飾演伴郎的蔡凡熙則形容拍攝過程「超級混亂」，因為要在一天內搞定兩場婚禮實在太瘋狂。他幽默呼籲：「結過婚的人來看是回顧荒唐事；還沒結婚的先來看，當作打預防針！」飾演婚顧的9m88也坦言節奏快到不行，每個環節都不能鬆懈。《雙囍》將於2026年2月17日大年初一全台上映。

▲庹宗華表示接拍《雙囍》的原因，就是覺得角色關係與衝突性十分有趣。（圖／水花電影提供）