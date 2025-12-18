林心如昔坐副駕狂滑手機　霍建華罕見變臉：我是妳司機嗎？

記者王靖淳／綜合報導

女星林心如和霍建華結婚9年育有一女，最近她在陸綜《再見，愛人》中分享夫妻間的相處點滴，自曝曾因為坐在副駕時看手機的舉動，讓老公霍建華不滿表示：「每次開車妳都看手機，我是妳司機嗎？」

▲林心如、霍建華結婚9年。（圖／翻攝自Instagram／loveruby_official）

林心如回憶當時的情況，表示兩人正開車出門，但車內的氣氛似乎有些凝重，正處於「大家在不開心」、有點生氣的狀態。坐在副駕駛座的她便低頭開始滑手機，沒想到這個舉動卻意外踩到老公的地雷。霍建華見狀忍不住嚴肅地對她說：「每次開車妳都看手機，我是妳司機嗎？」讓她當場愣住，也意識到自己忽略了駕駛的感受。

▲林心如坐副駕看手機被霍建華唸。（圖／翻攝自微博）

面對霍建華突如其來的抱怨，林心如表示，自從那次被唸之後，「我再也不敢讓他開車我看手機了」，甚至連跳出來的訊息都不敢回。她解釋道，當時之所以會一直滑手機，是因為有時跟朋友聊天或是處理公事，文字訊息很容易一句一句就沒完沒了，導致她整路都沉浸在手機世界裡，完全忽略正在開車的另一半，而在經過此事後，她後來也改掉這習慣。