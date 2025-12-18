《中文怪物》咪蕾和台灣男友穩交5年！　認已見家長「媽媽真實反應曝光」

記者孟育民／台北報導

八大綜合台自製外景節目《自由的旅行者》全新第二季，將於20日全台首播，主持人融融與這次韓國行的搭檔咪蕾今（18日）合體宣傳，身為第一季土耳其行搭檔的圖佳也驚喜現身，並送上精心準備的祝福小禮。今年10月甫結婚的融融，新婚不到一週即飛去韓國工作，圖佳準備土耳其男生的強身法寶「堅果」，期待融融接下來有好消息！

▲ 《自由的旅行者》第二季主持人融融（左起）、咪蕾合體亮相，為節目宣傳。（圖／八大電視提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲圖佳獻上祝福。（圖／八大電視提供）



融融、咪蕾從韓國釜山出發，一路開車自駕往北，最後抵達首爾。兩人在18天的拍攝工作下，從不熟悉的夥伴到像兄妹般情誼，咪蕾透露融融會幫她拿東西，很會照顧同伴，甚至會記得一些小細節。

融融自曝老婆起初還會虧他，說他和咪蕾拍攝時靠很近，知道這是另一伴的玩笑話，「她知道這是夢想也是工作，其實是很放心。」咪蕾趕緊補充：「融融不是我的理想型啦！」在記者會上，咪蕾也大方公開自己已有交往五年的台灣男友，是符合她會做早餐條件的對象。



咪蕾表示，她在結束《自由的旅行者》第二季工作拍攝後，和男友及男友家人一起飛回韓國，雙方家長首次見面。咪蕾說，媽媽雖然對男友沒有什麼意見，只是微笑回應，「但她知道我的個性太外放，有一個性格沈穩的對象，媽媽會比較放心。」

▲兩人默契變好。（圖／八大電視提供）



咪蕾因網路節目《中文怪物》人氣飆升，這次韓國行意外被粉絲認出，融融透露，他們外景拍攝有安排一段算命行程，算命師預言目前30歲的咪蕾會在兩年後大紅大紫，當下咪蕾聽到開懷大笑！《自由的旅行者》全新第二季將於20日起，每週六晚間8點於八大綜合台首播。