閔熙珍舊情人也幫製作NewJeans　「遭疑勾結BANA」：分手很久了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣女團NewJeans由HYBE子公司ADOR一手打造，近期卻因合約問題，幾乎消失在幕前。如今HYBE與閔熙珍的攻防戰持續進行中，閔熙珍又被爆出勾結BANA，但她18日出庭否認合謀，並表示「BANA代表金啟賢（김기현）是我前男友」，兩人分手很久了。

▲閔熙珍與HYBE的官司還在打。（圖／翻攝自閔熙珍IG）



閔熙珍對抗HYBE官司持續進行中，18日出席調解法庭，她近日遭爆料NewJeans攜手合作BANA代表金啟賢，當法官問她是否有看到報導？她解釋：「看了，據我所知那是一家跟HYBE很親密的媒體」。

為自證清白，閔熙珍自爆過往情史，「BANA代表金啟賢是我前男友，過去負責NewJeans所有歌曲的製作，是個很有能力的人」，她也表示「我們分手很久了，在企劃要製作NewJeans前就已經分了。」強調兩人沒有任何私交往來。

▲閔熙珍已經現自設公司。（圖／翻攝自閔熙珍IG）



HYBE在7月正式解除閔熙珍之職，然而閔熙珍被解除職位後，反向要求HYBE行使看跌期權（認沽期權）買走她手中握有的股份，但HYBE認為閔熙珍已經卸任，她的股份沒有效力。如今雙方各執一詞，而日前NewJeans全員在一審敗訴，準備回到ADOR，閔熙珍則是自己開設了「OK （오케이）」公司。