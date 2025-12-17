蔡康永談金鐘合體小S真實心境！　感慨：以為大S會活得比我久

記者孟育民／台北報導

小S金鐘獎合體蔡康永復出，睽違8個月露面成為全場焦點，在台上互動更是看哭所有人。近日蔡康永受訪，談到當時心境，「人家說那天去金鐘獎我們的任務是頒獎，可是我的任務其實是她，我幾乎不覺得我是跟她一起搭檔，我其實是去處理她的狀態，我得把她從那個不願意出現的狀態，處理到她願意出現，從不能笑到能笑。」

▲蔡康永談到金鐘獎當天情況。（圖／三立提供）

蔡康永提到，今年金鐘獎陪小S上台時，感受到這次跟以往不同，希望可以陪伴她度過難關，「從我出場的那刻，中間每一個畫面我都有在腦子裡想過；我無論如何都覺得S應該要一個人上場，因為我跟她處在人生不同的狀態裡面，沒有道理我們並肩上場，她也沒有道理若無其事就回到這個位置來，我希望S有機會能消化自己的傷痛，也讓我們同步收到她消化所費的心力，在台上做的每一件事，都在想如何讓她從那麼巨大的痛苦當中，過度到可以逗大家開心，不會太突兀。」

▲蔡康永表示當天就是去陪小S。（圖／三立提供）

▲小S獲獎受訪，蔡康用當天也在陪伴在側。（圖／資料照／記者李毓康攝）

面對大S的離世，蔡康永有感說：「我遭遇過很多應該比我晚死的人比我早死，大S當然是其中非常重要的人，她是一個很勇敢的人，她也是個痛快的人，這些特質都會讓我誤以為，她應該要有力量可以保護她，活得比我久，而且比我們堅強， 當她死掉，我相信的事就是自欺欺人的事情。」