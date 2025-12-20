《動物方城市2》全球票房突破十億美元　片尾彩蛋揭露第三集伏筆

文／人物誌

2025年末上映的迪士尼動畫電影《動物方城市2》，由《動物方城市》導演Byron Howard及Jared Bush共同執導，並延續2016年上映的前作世界觀及劇情，講述不願屈服於命運，立志要讓世界變得更美好的兔子警官「哈茱蒂」，與竭力守護茱蒂的菜鳥狐狸警察「胡尼克」，兩人在岌岌可危的搭檔關係中，將試圖揭開走私案件背後，有關「動物方城市」百年歷史的陰暗祕密。

《動物方城市2》延續前作好口碑，上映迄今全球票房突破十億美元，除了在北美表現亮眼，在日本、臺灣、韓國等多國也連續橫掃周末票房冠軍，更是已躍上臺灣今年票房前五名。

▲《動物方城市2》上映迄今全球票房突破十億美元。（圖／Disney，下同）

「奧獎影帝」關繼威聲演腹蛇蓋瑞，聯手對抗動物方城市的邪惡新勢力！

配音的部分，英文版的原班人馬回歸，茱蒂、尼克配音依舊由吉妮佛古德溫（Ginnifer Goodwin）、傑森貝特曼（Jason Bateman）擔任，並集結《媽的多重宇宙》關繼威、《荒唐分局》Andy Samberg、《自殺突擊隊：集結》Idris Elba、Shakira等巨星獻聲演出；中文版的茱蒂更換聲優，由蔡依林換成衍生作品《動物方城市+》的配音員陳貞伃，尼克則是原打算換為柯震東，卻不料招來大量負評，片商才決定換回首集配音員王辰驊。

在《動物方城市》中，以「食肉動物」與「草食動物」的互不信任，揭示了種族刻板印象造成社會撕裂的困境，而《動物方城市2》將加入受眾人嫌棄的爬蟲類，因被誤解而遭到社會排擠的蝮蛇「佘蓋瑞」（關繼威飾），將透過一本百年筆記，向世人證明蛇類同樣擁有善良的心。然而，奪走蛇類成就的猞猁家族，作為本集的反派角色，將不擇手段阻止茱蒂、尼克、蓋瑞揭露不利於己的真相。

Shakira獻唱電影主題曲〈ZOO〉，與〈派對動物〉一同唱出渴望野性的派對人生

續集中，為「志羚姐姐」獻聲的Shakira，也帶來了全新電影主題曲〈ZOO〉，不同於〈Try Everything〉肯定自己的勵志風格，〈ZOO〉則是唱出人們在受壓抑的時代，也渴望尋回狂野、奔放的性格，讓情緒得以釋放，將生活過成嘉年華的模樣。

另外，在中、港、臺、新上映的《動物方城市2》，片尾播畢主題曲〈ZOO〉後，緊接便是播放五月天的〈派對動物〉，歌詞同樣唱出尋回野性的派對人生，即便不少觀眾對此保持反對意見，令許多觀眾的映後情緒產生撕裂感，但仍能見選曲的用心及巧思。

隨著片尾彩蛋揭露鳥類生物的來臨，埋下了第三集的伏筆，新作情報仍須再關注迪士尼影業。在這部動物擬人的電影中，反而更能凸顯人際關係及時維護的重要，作為寓教於樂的家庭電影選擇將是再適合不過。

