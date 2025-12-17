ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
李玉璽認愛不到1年閃婚！轉變關鍵曝
李千娜出道18年首唱臺北跨年！　高爾宣、U:NUS齊聚預告表演內容

記者孟育民／台北報導

2026臺北跨年有許多首登卡司，像是高爾宣OSN、王ADEN、李千娜、U:NUS等，其中李千娜更是跨年獨家就在臺北，當晚不趕場，陪市民一起歡度。李千娜自出道18年以來，2026是第一次在臺北唱跨年，她的心情是既驚訝又開心，「這次表演把許多經典歌曲變成組曲，特別請專輯製作人王希文老師重新編曲製作，還有帶來從未表演的特別橋段以及舞蹈演出，希望在今年的最後一天帶來熱鬧氣氛還有滿滿祝福，給觀眾很不一樣的跨界合作」。

▲▼李千娜 。（圖／中視提供）

▲李千娜出道18年終於站臺北跨年舞台。（圖／中視提供）

而高爾宣自女兒出生後，就不否認自己是女兒傻瓜，今年跨年對他來說，還有一件非常重要的事：「這次是第一次唱臺北跨年，當晚結束後直接回家抱女兒！跟她一起度過新年的第一天！」之前就說過老婆的預產期在1月，高爾宣被問到如果兒子提早報到怎麼辦，他的反應是，「有想過這個問題，如果真的提早來了，那就真的是最難忘的一場跨年。第二胎心情上有比較放鬆，但也多了另一種期待」，高爾宣也透露對兩個小寶貝的寵愛程度都會公平，也希望他們長大後能照顧彼此。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼李千娜 。（圖／中視提供）

▲高爾宣即將升格當二寶爸。（圖／中視提供）

高爾宣提及平常就有運動的習慣，所以對於要在臺北跨年晚會演出，完全不擔心體能。這次他將攜手王ADEN，以抒情饒舌結合R&B氛圍，點燃臺北的音樂能量。而大家所期待的演唱曲目，除了王ADEN會為了臺北跨年帶來不一樣的舞蹈與歌曲編排外，高爾宣也保證「歌單會準備一組特別的給臺北粉絲」。

高爾宣也形容2025年對他來說是一個轉折年，很多事情從「衝」變成「沉澱」，包括音樂、家庭還有自己，「以前的我會一直想往前衝，但今年因為不想錯過女兒長大的過程，開始學著去平衡生活」，而他覺得自己調整的還不錯，生活過得如魚得水。

▲▼李千娜 。（圖／中視提供）

▲王ADEN跨年當天會帶來驚心比眼。（圖／中視提供）

臺北跨年的卡司中，全創作冠軍男團U:NUS一曝光，讓許多粉絲期待，為了首登2026臺北跨年，他們也密集練舞準備，「這是我們第一次登上臺北跨年舞台，心情真的非常興奮！也會互相提醒、更加自律地照顧好自己的狀態，才能把最好的表演呈現給大家。」U:NUS第一次參加臺北跨年，誠意滿滿，精心準備全新歌曲，還會有跨界合作，要帶給大家驚喜。

▲▼李千娜 。（圖／中視提供）

▲U:NUS誠意滿滿。（圖／中視提供）
 

關鍵字

李千娜台北跨年跨年臺北跨年高爾宣OSN王ADENU:NUS

李進良虧小禎新歡　「比大谷翔平有味道」

選單收合