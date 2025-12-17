TWICE子瑜低調返台！　最高規格護駕「工作一天燦笑下班」

▲本刊在12月10日上午直擊周子瑜現身台北市內湖攝影棚外（圖／本刊攝影組／CTWANT）

韓國女團「TWICE」台灣成員周子瑜行程滿檔，甫結束本月7日在香港舉行的《THIS IS FOR》巡演後，立刻低調返台工作。時報周刊CTWANT在12月10日上午直擊她和媽媽黃燕玲一同現身台北市內湖攝影棚，全程伴隨多名保鑣與工作人員戒備，顯見行程高度保密。

▲周子瑜低調返台工作，媽媽黃燕玲與多名保鑣與工作人員都現身，行程高度保密。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

10日上午9點23分，兩輛黑色賓士廂型車從其下榻的飯店出發，直奔內湖攝影棚。9點32分車隊抵達後，工作人員先下車確認環境，前車保鑣也立刻指示後車司機暫勿開門，待周邊安全確認無虞後，才上前護送周子瑜下車。她當天一身深色服裝，帽沿壓得極低，唯有腳上的橘黃色球鞋顯眼亮麗，成為全身唯一不低調的亮點，卻依舊掩蓋不住巨星氣場，讓人一眼就認出。

▲周子瑜一身深色服裝，帽沿壓得極低，卻依舊掩蓋不住巨星氣場，子瑜媽媽則手提豹紋名牌包，氣質出眾。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

而同行的子瑜媽媽則手提豹紋名牌包，一下車才發現還有幾個粉色提袋未取，急忙折返車上補拿。之後母女倆在工作人員陪同下快速步入攝影棚。整整忙碌一日後，直到晚間7點47分，拍攝作業看似順利完成，才又見到周子瑜與媽媽及工作人員一同步出攝影棚。相較於早上全副武裝遮掩，收工時的她已不戴帽子，氣色看來輕鬆不少。一行人分乘數輛車離去，而周子瑜則與媽媽同車返回住宿的飯店休息。

▲整整忙碌一日後，直到晚間7點47分，才又見到周子瑜及工作人員一同步出攝影棚。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

▲收工時的周子瑜在媽媽陪伴下已沒戴帽子，氣色看來輕鬆不少。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

此外，有粉絲先前在網路爆料，猜測周子瑜此有可能為了與「台北101點燈活動」有關的事務返台。然而她整日行程保密到位，也讓外界對她此行的工作更加好奇。

