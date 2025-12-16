《牠》資深女星癌症過世！　死訊半年後才曝光

▲瓊・格雷格森逝世，她曾在《牠：第二章》中飾演克希夫人，詭異笑容讓影迷印象深刻。（圖／翻攝自X）



記者曾羿翔／綜合報導

曾在恐怖片《牠：第二章》中飾演詭異克希夫人、以驚悚笑容深植人心的好萊塢演員瓊・格雷格森（Joan Gregson），於今年6月6日在加拿大新斯科細亞省辭世，享耆壽92歲，死因為癌症，消息近日才曝光，令影迷不勝唏噓。

綜合外媒報導，出生於法國巴黎的瓊・格雷格森，自1990年起踏入演藝圈，作品多以配角為主，累計參與超過30部影視作品，包括《吸血鬼保母》、《面具聖徒》等，最為人知的，仍是她在2019年《牠：第二章》中詮釋克希夫人一角所展現的陰森氣場，成為該片一大亮點。

瓊・格雷格森的最後演出為2025年播出的《牠》衍生影集《牠：歡迎來到德利鎮》，在劇中短暫客串。據影集攝影師安傑洛・科拉維基亞（Angelo Colavecchia）透露，當初正是他建議導演安迪・馬希提（Andy Muschietti）邀請格雷格森回歸。「我感到非常驚喜，沒想到她還在演藝圈活躍」導演表示。

▲瓊・格雷格森生前演出超過30部影視作品。（圖／翻攝自X）



擔任製作人的導演姐姐芭芭拉・馬希提（Barbara Muschietti）則補充說，格雷格森當時已91歲，或許早已視這次演出為生涯告別作，「她擁有令人敬佩的一生，長年投身舞台劇，能讓她以這角色作結，是我們的榮幸。她在片場時非常開心。」

瓊・格雷格森在螢光幕前雖多扮演配角，但她獨特的表演風格與深厚的舞台劇底子，使她在每次登場時都能展現強烈存在感。她曾受訪時表示，無論角色大小，她都抱持全力以赴的態度。影迷們也紛紛在社群平台留言哀悼，感謝她帶來無數難忘的角色與驚悚時刻，表示「她是讓人毛骨悚然的藝術家」、「克希夫人永遠難忘」。她的離世，無疑是影壇一大損失。