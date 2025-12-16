ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
30萬股票全賣了！　金馬男星「旅館打工籌錢」：為了圓夢

▲金馬戲咖邱志宇再戰歌壇發行全新創作單曲《曇花》 。（圖／記者黃克翔攝）

記者翁子涵／台北報導

金馬戲咖邱志宇砸老本再戰歌壇，推出新歌〈曇花〉，把疫情期間辛苦累積的股票跟基金約30萬全數變賣，毅然而然投入發片製作與宣傳，只為了一圓心底深藏多年的音樂夢。儘管身旁朋友頻頻苦勸，但他仍堅持走在自己選定的路上，直言：「如果現在不做，以後更不可能會去做了。」選擇義無反顧地把所有積蓄轉化成創作能量的他樂觀表示：「雖然把老本變賣了，但它變成了我熱愛的音樂，對我來說仍是一份資產，這樣心就不會太痛。」

事實上邱志宇不僅為了歌唱夢想投入畢生積蓄，先前在籌備前兩支單曲時，還曾在膠囊旅館打工當房務員，只為了存發片基金，他透露今年因為要籌備公視及即將開拍的電影關係無法兼差，因此只能省吃儉用減少花費，雖然收入變少但他仍甘之如飴，「還好我物質慾望不高，所以還能撐得過來。」

他透露在寫這首歌時正逢人生低潮，「入圍金馬獎後就碰上疫情，表演工作幾乎停擺，雖然考上研究所進修戲劇，但真實的狀況是越是努力追求人生分數，卻也在當下迷失了自我及方向。」他更坦言先前有一段時間曾萌生放棄演藝事業念頭，「可能當時演出的角色比較陰鬱，加上演戲工作不固定，導致有段時間很不快樂。」也因此邱志宇重拾最熱愛的音樂，藉著寫歌創作抒發心情及療癒身心。

而逢生日前夕發行全新單曲，他也特別許下生日願望，除了勉勵自己再接再厲繼續籌備新EP ，希望能在明年順利催生新作品外，也希望自己能順利找到新的經紀人，他笑說：「單打獨鬥太累了！自己當自己的經紀人將近兩年，有太多瑣事要處理，很難專心在唱歌或演戲上。」他也藉此喊話：「想要找一位了解我、並願意傾聽我的經紀人。」而另一個生日願望則獻給家人，「希望明年有能力能帶父母出國！他們為我操心多年，我希望能成為他們的肩膀，不再讓他們擔心我的生活。」
 

