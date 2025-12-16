ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
威爾黑化？《怪奇物語5》第2輯預告曝光　網嚇壞：顛倒世界全想錯

記者蕭采薇／綜合報導

全球粉絲引頸期盼！霸榜神劇《怪奇物語》第5季釋出第2輯預告，核彈級的劇情走向讓網友全炸鍋。鏡頭延續第1輯結尾，威爾竟然展現出驚人超能力，像大魔王威可那一樣「徒手將魔神高高舉起」，但他回過神後卻絕望地說：「我們失敗了，我們本來就不可能成功。」預告暗示眾人對抗多年的「顛倒世界」邏輯可能全盤皆錯，絕望感拉滿。

▲《怪奇物語》第5季釋出第2輯。（圖／Netflix提供）

▲《怪奇物語》第5季釋出第2輯預告。（圖／Netflix提供）

預告中，霍金斯小鎮的危機全面升級。除了要面對軍方的無情追捕，主角群更發現自己對敵人的了解完全不足。達斯汀崩潰表示：「我們在這段期間，把上下顛倒的世界全部都想錯了⋯⋯」

[廣告]請繼續往下閱讀...

這句話暗示了過去幾季的認知將被推翻，究竟威可那與魔神還隱藏著什麼秘密？被困在顛倒世界的麥克絲與荷莉又將面臨什麼恐怖真相？成為第2輯最大看點。

▲《怪奇物語》第5季釋出第2輯。（圖／Netflix提供）

▲《怪奇物語》第5季釋出第2輯預告。（圖／Netflix提供）

史帝夫、達斯汀「生死與共」惹哭粉 除了驚悚劇情，感人兄弟情也沒少。人氣極高的「保母」史帝夫與達斯汀在生死關頭展現真摯友誼，一句「You die, I die.（你死，我就死）」展現患難與共的決心，畫面一出立刻讓大批粉絲淚崩，既感動又擔心兩人是否會領便當。

《怪奇物語》第5季第1輯目前現正熱播中，最新的第2輯將於12月26日 準時上線。官方也早已預告，請大家準備好衛生紙，最終大結局將於2026年1月1日登場，邀請全球影迷一起見證這場傳奇冒險的終點。

▲《怪奇物語》第5季釋出第2輯。（圖／Netflix提供）

▲《怪奇物語》第5季釋出第2輯預告。（圖／Netflix提供）

《怪奇物語》第5季故事設定於1987年秋天，霍金斯小鎮因裂縫開啟而傷痕累累，被政府列為軍事隔離區。主角群為了終結惡夢，必須在軍方搜捕伊萊雯的同時，對抗行蹤成謎的威可那。隨著威爾失蹤週年將至，熟悉的恐懼感再次襲來，這次他們要面對的黑暗力量，比以往更強大而致命。

 

「EXO見面會前5小時缺席」 張藝興發文道歉：已回北京

