龍千玉喪女13年終於入夢！　淚揭「不是輕生內幕」：女兒不是不要媽媽

記者蔡琛儀／台北報導

台語歌后龍千玉出道近48年，終於宣布要舉辦人生第一場個人演唱會「男人心女人情」，今（16日）舉辦記者會，感性的她提到家人忍不住淚崩，先是想到媽媽昨晚說：「你這輩子很辛苦。」又想到當年媽媽獨自陪伴在台北拼事業的她，讓爸爸跟弟弟十多年來過著沒有太太、媽媽的日子；而龍千玉女兒13年前過世，從沒夢過女兒的她，近日演唱會定案後突然夢到，「她沒有講話，就坐在我對面笑笑的，但我可以感受到女兒想跟我說：『媽媽你終於要開演唱會了。』」

▲▼龍千玉今數度落淚。（圖／記者周宸亘攝）

當時普遍認為龍千玉女兒是自殺，近日她上鄭弘儀的節目才吐露，女兒其實是意外離開，龍千玉說：「我是佛教徒，很多人以為死是一了百了，但其實是會不斷輪迴，當真相大白時，我還是很痛苦、悲傷，但當我知道是意外，知道女兒不是不要媽媽，意外是無法控制的，只能說是老天爺的安排。」

她說其實事發當下幾天後就知道真相，只是因太過悲傷，後面又太忙，一直沒有對外解釋。這次龍千玉也有把女兒喜歡的歌曲〈忘川河〉排進歌單，「這首歌在講前世今生，沒有喝孟婆湯的故事，我女兒是個很感性的人，她聽到以後說很喜歡這首歌，我也有編排在裡面，這次演唱會有很多歌曲，導演都很怕會hold不住。」

▲龍千玉將開唱，媽媽、弟弟江志豐都來力挺。（圖／記者周宸亘攝）

人生最痛的事，莫過於白髮人送黑髮人，龍千玉也以過來人的身份呼籲：「我不建議自己靜靜躲著療傷，要找朋友聊天，而且要找對的人，正向有能量，一遍兩遍的講，就會慢慢的不那麼痛苦，只是剛開始真的很痛。」也表示要珍惜當下，「也是媽媽跟我說，你現在還能唱，還有體力，現在不辦，等你覺得一切都圓滿完美，你還有體力嗎？這也是我答應這次演唱會的其中一個原因。」

至於遠在加拿大的兒子和兒媳屆時是否會到場，龍千玉笑說有問兒子，結果兒子回：「他們說到時候看看。」被虧回應冷淡，她幫兒子解釋：「現在小孩都有他們的想法，就給予無限的尊重，也許他會來也不一定，搞不好給我驚喜。」打趣說若到時兒子買到票還要來跟她請款：「那就是真的不孝！」演唱會將在明年4月25日於中興大學惠蓀堂舉行，門票12月23日開賣，詳洽年代、四大超商。

▲龍千玉出道48年終於要開唱（圖／記者周宸亘攝）