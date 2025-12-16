季芹北海道遇大爆雪！班機遭取消「母子3人漂流」嘆：兩天行程沒了

記者潘慧中／綜合報導

季芹與王仁甫結婚超過10年，育有一對兒女，不時會和粉絲分享生活點滴。沒想到，全家最近飛去北海道滑完雪後，原本預計再搭機前往東京，卻遇到大爆雪，「我們的班機被取消了⋯⋯大爆雪不浪漫了。」

▲季芹和家人的班機被取消。（圖／翻攝自Instagram／chin_chin416）



季芹15日在社群網站透露，班機被直接取消後，即使詢問替代航班，得到的回覆卻是「下一班能等待的是第二天『晚上』9:00的班機，而且還不保證能正常起飛」，讓她不得不立刻做出其他安排。

▲▼季芹一家人日前在北海道滑雪。（圖／翻攝自Instagram／chin_chin416）



在權衡之下，季芹決定取消機票，並且改搭新幹線，行程改為「從札幌機場坐火車到函館，再從函館搭早上的新幹線前往東京」。她無奈感嘆，「唉⋯⋯兩天的行程就沒了」，同時也得面對實際的金錢損失，「機票退票日幣¥45,000，買新幹線到東京¥105,000。」

▲▼季芹和一對兒女最後改搭新幹線。（圖／翻攝自Instagram／chin_chin416）



不過，季芹很快就轉念，「但⋯⋯來都來了，就衝一波函館朝市吧！！」她幽默地為這趟臨時變動的旅程下了註解，「母子三人的漂流記」。至於王仁甫，雖然他的班機正常起飛，但仍嚴重延誤到半夜兩點才抵達目的地。

季芹IG全文：

原本昨天預定飛往東京

結果北海道大爆雪

我們的班機被取消了

下一班能等待的是第二天『晚上』9:00的班機

而且還不保證能正常起飛



所以決定取消機票改搭新幹線

我們要從札幌機場坐火車到函館

再從函館搭早上的新幹線前往東京

唉⋯⋯兩天的行程就沒了

而且機票退票日幣¥45000

買新幹線到東京¥105000

但⋯⋯⋯

來都來了

就衝一波函館朝市吧！！

母子三人的漂流記

p.s:還好老公的班機正常起飛

雖然大延誤到半夜兩點才到

#北海道#新幹線 #大爆雪不浪漫了

#班機取消