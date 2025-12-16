季芹北海道遇大爆雪！班機遭取消「母子3人漂流」嘆：兩天行程沒了
記者潘慧中／綜合報導
季芹與王仁甫結婚超過10年，育有一對兒女，不時會和粉絲分享生活點滴。沒想到，全家最近飛去北海道滑完雪後，原本預計再搭機前往東京，卻遇到大爆雪，「我們的班機被取消了⋯⋯大爆雪不浪漫了。」
▲季芹和家人的班機被取消。（圖／翻攝自Instagram／chin_chin416）
季芹15日在社群網站透露，班機被直接取消後，即使詢問替代航班，得到的回覆卻是「下一班能等待的是第二天『晚上』9:00的班機，而且還不保證能正常起飛」，讓她不得不立刻做出其他安排。
▲▼季芹一家人日前在北海道滑雪。（圖／翻攝自Instagram／chin_chin416）
在權衡之下，季芹決定取消機票，並且改搭新幹線，行程改為「從札幌機場坐火車到函館，再從函館搭早上的新幹線前往東京」。她無奈感嘆，「唉⋯⋯兩天的行程就沒了」，同時也得面對實際的金錢損失，「機票退票日幣¥45,000，買新幹線到東京¥105,000。」
▲▼季芹和一對兒女最後改搭新幹線。（圖／翻攝自Instagram／chin_chin416）
不過，季芹很快就轉念，「但⋯⋯來都來了，就衝一波函館朝市吧！！」她幽默地為這趟臨時變動的旅程下了註解，「母子三人的漂流記」。至於王仁甫，雖然他的班機正常起飛，但仍嚴重延誤到半夜兩點才抵達目的地。
季芹IG全文：
原本昨天預定飛往東京
結果北海道大爆雪
我們的班機被取消了
下一班能等待的是第二天『晚上』9:00的班機
而且還不保證能正常起飛
所以決定取消機票改搭新幹線
我們要從札幌機場坐火車到函館
再從函館搭早上的新幹線前往東京
唉⋯⋯兩天的行程就沒了
而且機票退票日幣¥45000
買新幹線到東京¥105000
但⋯⋯⋯
來都來了
就衝一波函館朝市吧！！
母子三人的漂流記
p.s:還好老公的班機正常起飛
雖然大延誤到半夜兩點才到
#北海道#新幹線 #大爆雪不浪漫了
#班機取消
