不只被阿信、周杰倫欽點！　超狂新人團砸數十億「登機翼」開唱

▲ 帕拉斯PALLAS登五層樓高機翼拍攝。（圖／迷音樂提供）

記者翁子涵／台北報導

搖滾新樂團帕拉斯 PALLAS出道首支主打歌〈下天堂〉MV，不僅前進耗資數十億、尚在建設中的遊樂渡假村取景，更直接拉到退役的巨無霸客機拍攝，團員們搭乘雲梯登上約五層樓高的機翼完成畫面，氣勢磅礡，帕拉斯 PALLAS 在正式出道前就迎來「神級加持」，他們受邀出演五月天阿信、周杰倫與 F3 合作的〈恆星不忘 Forever Forever〉MV，飾演「五月天青春時期」的重要角色，因此被封為「最幸運的新人」。

▲▼ 帕拉斯PALLAS克服懼高症。（圖／迷音樂提供）



MV帥氣畫面背後，其實暗藏不小挑戰，吉他手小葵私下有懼高症，站上機翼的瞬間全身冒汗、雙腿微微發軟、腦袋一片空白，卻仍選擇咬牙硬撐，一股腦完成所有拍攝任務，敬業態度讓團員與工作人員全數刮目相看。殺青當下，成員們更直接抱成一團，為他成功克服恐懼齊聲歡呼。

談到〈下天堂〉所想傳達的核心，團員表示，這首歌並不是單純的叛逆宣言，而是一種對現實、對自我、對夢想的誠實對話。當世界不斷告訴你該往哪裡走，選擇「下墜」反而成了一種找回自我的方式；愛與人生，未必都要通往被定義好的天堂，而是在一次次跌落中，看清自己真正想要的是什麼。