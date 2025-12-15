張信哲罕洩浪漫感情觀！　絕美MV暗藏文學彩蛋

▲張信哲赴巴黎拍攝MV。（圖／潮水音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

「情歌王子」張信哲2025《未來式 Our Story》世界巡迴演唱會最終站，14日在巴黎開唱，為這趟橫跨六年、飛行縱橫五大洲的音樂旅程劃下最華麗句點，今（15日）推出全新〈守候〉MV，鏡頭持續停留在巴黎，走訪艾菲爾鐵塔、塞納河畔等經典地標，採取雙城敘事，張信哲的故事線發生在巴黎，女主角鍾瑤則在台北拍攝。

▲▼張信哲洩感情觀。（圖／潮水音樂提供）



談起〈守候〉，張信哲分享這首歌最打動他的地方，在於歌曲所描寫的成熟感情觀，張信哲表示：「當你真正愛一個人時，未必需要抓住他，而是願意給他自由，讓對方真正體會到這段感情的重量，唯有如此，兩人的相聚才具有意義。」這樣的愛，不是初戀時的黏膩、衝動與患得患失，也不是一瞬間恩斷情絕的崩塌，而是在守候中保留期盼，在等待後仍能攜手向前。

張信哲透露，MV 中出現的法文口白，靈感正是來自西蒙・波娃的文字，「這些法文口語，都是她書上的。」MV 裡，哲哥與女主角鍾瑤所閱讀的，正是西蒙・波娃的著作《越洋情書》，而這次巴黎拍攝行程，也特別以紀實方式取景拍下她的墳墓，將哲學、文學與成熟愛情觀悄然交織進影像之中，為〈守候〉增添更深一層的思想重量。

特別值得一提的是，〈守候〉MV 的巴黎拍攝行程，張信哲也特別帶著家人同行，張媽與弟弟一同遊歷巴黎。工作之餘，他陪著家人走訪街頭與經典景點，讓這趟拍攝不只是創作任務，也成為難得的家庭旅行，展現私下孝順又溫暖的一面。

