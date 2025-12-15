全身傷痕累累！韓女星控前男友軟禁掐頸　淚訴：公開才能結束

記者張筱涵／綜合報導

南韓饒舌歌手Jvcki Wai近日在社群平台指控前男友KC Label旗下製作人Bangdal對她施暴，相關貼文與照片曝光後，在韓國嘻哈圈與網路社群引發高度關注與爭議。

▲Jvcki Wai指控前男友施暴。（圖／翻攝自Instagram／jvckiwai）



Jvcki Wai於12日透過Instagram發文表示，自己「連續兩週無法出門」，並公開多張臉部及身體留有瘀青、傷痕的照片，疑似遭受長期暴力對待。她解釋，之所以選擇在社群平台公開事件，是因為對方曾限制她人身自由、阻止她離開住所，她認為「唯有公開，才能真正結束這段關係」，並坦言貼文發布後，對方確實未再主動聯絡。

隨後，Jvcki Wai進一步公開疑似來自對方的電子郵件與語音訊息作為佐證。對此，Bangdal透過社群平台強烈反駁相關指控，並以粗俗言詞否認施暴，聲稱自己才是遭到攻擊的一方，強調外界「不了解事實就妄下定論」，相關言論再度引發輿論撻伐。

▲Jvcki Wai陸續上傳相關貼文。（圖／翻攝自Instagram／jvckiwai）



Bangdal為KC Label旗下製作人，曾負責Jvcki Wai今年7月發行的正規專輯《MOLLAK》全曲製作，雙方亦於今年2月推出合作單曲〈Spoil U〉。他同時也是饒舌歌手Sik-K創立廠牌的重要成員，並曾在「韓國嘻哈大獎 2025」中獲選為年度製作人。

面對前男友的反駁，Jvcki Wai於14日再度發表長文回應，詳細描述交往期間遭受的暴力與精神控制情形。她坦承自己曾在遭受長期暴力後回手反擊，但強調整段關係中「大多數時間承受身體與言語暴力的人是自己」，並指控對方曾將她非法拘禁、摔擲物品、搶奪手機阻止報警，甚至出現掐頸、威脅生命的行為。

Jvcki Wai也提到，自己曾因事態嚴重向警方報案，並向經紀公司高層反映狀況，卻在對方道歉與威脅交錯下多次復合，如今回想深感後悔。她表示，對方多次以自殘、毀掉事業等言語威脅，讓她長期處於恐懼與孤立狀態，直到近期才意識到「可能真的會有生命危險」。

她強調，選擇公開事件並非為了報復或攻擊特定人士，而是希望避免再有類似受害者出現，「即使因此失去音樂事業、形象受損，也只想活下去、結束這段關係」。

事件曝光後，相關內容迅速在各大社群平台擴散，輿論出現激烈對立。目前雙方各執一詞，相關指控仍有待進一步釐清，是否涉及法律責任，仍須由司法單位調查認定。