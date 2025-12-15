Kimberley陳芳語頂高燒敬業上工！　范宸菲挺孕肚崩潰摔鏡子

▲陳芳語和范宸菲合拍MV。（圖／新視紀整合行銷提供）



記者翁子涵／台北報導

Kimberley陳芳語應客家委員會邀請擔任「2025全球客家流行音樂大賽」代言人，日前推出客語創作形象歌曲《擁抱自己 Hold on till the end》挑戰三種語言華語、客語、英語的轉換，MV邀請入圍金鐘獎最佳女主角的范宸菲擔任女主角，Kimberley陳芳語拍攝當日凌晨突然反覆高燒不退，為顧及籌備多時的團隊辛勞，仍堅持依照工作計畫頂著高燒完成拍攝工作。

▲范宸菲挺孕肚上工。（圖／新視紀整合行銷提供）



導演在MV中給了Kimberley特別的任務，挑戰高倍數對嘴，因為歌詞有三個語言的咬字轉換更是難上加難，Kimberley投入大量時間練習，正式拍攝時精準到位，Kimberley感性說：「拍攝當天大風大雨，過程看到團隊一直在調整光源與鏡頭角度來回溝通，雖然自己身體不適又對於MV的挑戰相當緊張，但看到大家的付出為了作品有最好的呈現，也讓我更能完全投入角色，很期待大家都能感受到這首歌曲及MV帶給大家感動的力量。」

導演順應范宸菲影后級的表演實力，在劇情中設定中多種複雜的情緒面向，獨自度過生日、獨自吹熄50根蠟燭、面對鏡子化妝直到崩潰，在情緒臨界點狂摔鏡子，展現情緒高度張力，日前公布同時升格新手人妻及準新手媽媽的范宸菲，在接獲本次演出邀約時，正值孕期初期還不時會孕吐不適，由於自己是演員同時也持續在耕耘客語創作，聽到Kimberley這次創作的客語歌曲非常感動，認為這是客語流行音樂上很棒也很好的突破，決定參與MV演出。

范宸菲也很感謝溫暖的導演團隊在得知自己懷孕的狀況下願意調整劇情的設定，非常期待作品的呈現，目前已懷孕5個月的范宸菲表示，同為音樂人的老公，本來就很體貼，懷孕後更是加倍的照顧接送、準備三餐，直呼很幸福，沒有選錯人。

