奈良美智來台觀賞《大濛》落淚神預言
今晚再急凍！　下波變天時間曝
金曲歌后「全露畫面」網看傻
楊婷婭走出父親長照憂鬱　發掘「多元性別男團」：不是異類

記者許逸群／台北報導

「公益女神」楊婷婭（楊楊）帶著最新單曲《Come get my love》強勢回歸歌壇，以熱情的舞動能量，唱出多元性別的自由靈魂，宣揚愛與平權的信念。她不僅投身動保、環保，更親力親為發掘多元性別師弟妹組成團體「心動宇宙UNV」出道，希望社會看見不被標籤的愛。

楊婷婭對平權的堅持有跡可循，學生時期見到多元性別的同學被歧視欺負時，她曾不顧自身安危，直接怒斥超過170公分的白人女生，霸氣挺身捍衛。她透露，年初舉辦全台徵選活動，經過百題問卷與兩段面試，最終簽下護理師、DJ、籃球員三位多元性別師弟妹，組成「心動宇宙UNV」。她強調，希望透過舞台影響力，讓和他們一樣族群的小孩子，知道自己不孤單、不是異類。

堅強投身公益的背後，她曾面臨巨大的家庭變故。6、7年前，父親中風臥病在床成為植物人長達2年，當時在加拿大擔任老師的楊婷婭毅然辭職返台照護，無奈，在照顧父親的過程中，不時有親友質疑「折磨爸爸好嗎」的煎熬。她更透露，自己因爸媽皆曾罹癌而有罹癌風險，長期處在高壓之下，健康警訊讓她身心俱疲。

父親生病期間，楊婷婭也因身心俱疲罹患憂鬱症，甚至曾有過「不好的念頭」，她靠著定期看醫生、諮商，加上瑜珈、爬山、冥想等方式調適。她強調，多與親友傾訴是最好的後盾。此外，她也分享，曾花三個月時間收留、照顧一位動變性手術的朋友，對方術後需要天天換藥、打針，過程艱辛，讓她更深刻體會到多元性別者在找尋自我路上所面臨的困境與不易。

楊婷婭坦言，她看過太多被誤解的靈魂，只是想愛、想被愛，卻被世界審判。她曾軟性勸說歧視多元性別的家長，也曾因堅持自我被惡意攻擊是「不男不女」。如今，她將這份體悟化為音樂，在經紀人金志遙鼓勵下，決定用《Come get my love》呼喚所有渴望愛、願意去愛的靈魂，期望世界能朝多元共融努力，讓大家的特別，不再被世俗框架綁架。

《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

