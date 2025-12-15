郭碧婷1人養娘家7口？郭爸怒：胡說八道…親證親家送百坪地給兒媳

記者陳芊秀／綜合報導

女星郭碧婷嫁給香港娛樂大亨向華強兒子向佐，豪門婚姻備受關注，近日婆婆「向太」陳嵐拍片提及郭碧婷用錢嚴謹，拿私房錢養娘家，然而網路又謠傳郭碧婷爸爸的「7個孩子」都要她養。對此，郭爸爸昨（14）日親自發長文嚴正駁斥，直指這些傳言「真是胡說八道」。

▲郭碧婷被網傳一個人養郭家7個孩子，郭爸爸發長文駁斥 。（圖／記者徐文彬攝、翻攝自微博）

郭爸爸詳細解釋家中女兒們的現況，表示二女兒產後將隨丈夫回加拿大，小女兒夫婦都有工作，兩人月入10萬台幣，根本不需要別人幫忙養小孩，三姊妹各自有家庭且經濟獨立，只是感情好常聚會，絕無「全靠郭碧婷養」一事。

針對外界質疑郭碧婷「動用夫家錢貼補娘家」，郭爸也進一步澄清，郭碧婷主要是支付他的生活費以及看病的醫藥費，且因為有健保，費用其實不多。至於所謂「照顧兩個家」，是因為他養了很多寵物，郭碧婷需要常回娘家幫忙照顧，並非外界想像的金錢負擔。郭爸更在文中展現對親家的感謝，透露郭碧婷與向佐近日已帶著孫子回香港為親家公（向華強）慶生，並證實親家對女兒非常好，真的買了兩塊好幾百坪的地送給郭碧婷，直言「親家對女兒的好我是知道的，感恩他們對媳婦的好」。

▲郭爸爸發文。（圖／翻攝自微博）

郭爸的澄清文發出後，眾多網友湧入留言。網友心疼郭爸不斷被誤解，紛紛勸慰：「不要理那些莫名其妙的新聞」、「能感受到您對每個孩子的愛，以及維護家庭和諧的心思」、「您和家人臉上真實的笑臉，比千萬句回應都更有力量」。不過，也有部分網友將矛頭指向話題的源頭，直言郭爸其實不用太過在意流言蜚語，希望郭爸不要走心，只需偶爾更新想分享的日常即可，無需隨之起舞，畢竟「日子是自己過的」，家人的感情與團結才最重要。