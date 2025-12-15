宋偉恩錄影失控一度動手！自揭「校園霸凌」黑暗過往：對人際關係恐懼

記者孟育民／專訪

全台首創沉浸式兼具戲劇推理實境節目《百分之一相對論》，邀請到陳漢典、黃偉晉、梁以辰、潘君侖、宋偉恩和本本化身時空探員，與觀眾一起在節目中解開各種時空亂流下產生的謎題。超沉浸式的劇情，讓宋偉恩坦言錄影過程中一度暴走失控，他受訪時仍歷歷在目當時情況，揭開自己埋藏多年的成長創傷。

▲宋偉恩在《百分之一相對論》一度情緒失控 。（圖／資料照／記者徐文彬攝）

宋偉恩坦言因為劇情演到霸凌題材，當下太入戲嚴重走心，當場氣到失控，不但全身發抖，甚至差點動手打人。他表示：「內心的情緒跟生理反應都是真的，我那天最後是癱坐在椅子上，我經歷高張情緒，胃非常痛，我有在檢討，我不覺得我會在工作上有這個狀態。」對戲的妹妹也被他嚇壞，他也立刻向對方道歉，心中相當愧疚。

▲▼宋偉恩突爆走，嚇壞在場眾人。（圖／映底子國際傳媒股份有限公司）

談到是否曾在學生時期遇過類似經歷，宋偉恩語氣沈重表示：「身體上的沒有，但在人際關係上有。」他回憶，當年甚至沒有被邀請參加謝師宴，「是長大之後才發現，那段經歷其實對我影響很大，會對人際關係特別恐懼，從一個很 E 的人，慢慢變得越來越 I。」他也慶幸自己當時已考上大學，選擇一路請假直到畢業典禮。

宋偉恩進一步揭露，當年因為太相信朋友，秘密被傳了出去，反而成了被針對的對象，「我曾經當過告密者，用電腦寫了三千多字的檢舉信，跟教官反映我覺得很正義的事情。」沒想到朋友卻將內容轉告相關人士，最後自己反而成了被霸凌的人。也因此，當節目再度觸碰這類議題時，他內心產生極大共鳴，即便出道後，仍曾在網路上看到相關言論，「都過那麼久了，他們還是不放過我，最後我只能換掉臉書帳號。」

▲宋偉恩還原經歷。（圖／資料照／記者徐文彬攝）

《百分之一相對論》曲折的故事架構、燒腦的解謎關卡、頂尖的美術製作以及逼真的場景設計，聚集燒腦、驚悚、懸疑、感動元素。節目將於2026年1月4日起，每週日晚間10點在緯來綜合台、晚間12點於LINE TV首播；1月10日起，每週六晚上10 點在三立都會台播出。